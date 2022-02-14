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法官：德州不得限制通訊投票

編譯組／綜合報導
聯邦地區法官裁決不得限制哈里斯縣施行的通訊投票。(哈里斯縣選務辦公室)
聯邦地區法官裁決不得限制哈里斯縣施行的通訊投票。(哈里斯縣選務辦公室)

休士頓紀事報報導，聯邦地區法官羅德里格斯（Xavier Rodriguez）9日，即在2022年第一次初選（3月1日）前幾天，以微弱優勢擊敗德州選舉法中通訊選票限制，休士頓所在的哈里斯縣民更有機會採行通訊投票

儘管羅德里格斯當天的裁決是有限制的，但命令德州不要對哈里斯縣（Harris County）執行該法律的這一狹窄部分，則取得優勢。這個德州最大民主黨據點的縣，在2020年新冠肺炎疫情大流行期間，向超過200多萬選民郵寄通訊選票。預計德州將對這一裁決提出上訴。

德州對通訊投票堪稱全美最嚴格規定，通常只提供給至少65歲或患有疾病或殘疾選民。根據德州共和黨州長艾伯特（Greg Abbott）去年9月簽署新的選舉法，一名向選民索取通訊選票申請的選舉人員，可能面臨重罪指控，判處最高六個月監禁。

哈里斯縣對此，向德州政府提起訴訟。他們指出，該法通過後，他們在幫助德州選民時感到束手無策。這項裁決也適用於加入訴訟的奧斯汀地區。

哈里斯檢察官梅尼菲（Christian Menefee）說，「公共官員應該能夠向有資格通過通訊投票的人，推薦這種選舉方式。」他批評德州的新法律「讓這些人蒙在鼓裡，不鼓勵他們進行通訊投票。」

德州共和黨檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）辦公室並未立即回應休士頓紀事報評論請求。

德州新的選舉法，還包括禁止24小時投票站，免下車投票，也賦予黨派投票觀察員權力等。

德州 通訊投票 休士頓

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