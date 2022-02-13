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中華老人協會慶生 周浩恩演講承諾爭取經費

記者封昌明／休士頓報導
周浩恩（右三）與義工們合影。（記者封昌明／攝影）
周浩恩（右三）與義工們合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓中華老人服務協會第一季會員慶生會2月12日在希爾頓花園酒店會議廳舉行，主辦單位邀請希望診所創辦人之一的曹沈迦寶、競選哈里斯縣第四區區長候選人的周浩恩到場為耆老們發表演講，僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、中華公所共同主席賴李迎霞等也都致贈禮物給會員們抽獎助興。

休士頓中華老人服務協會第一季會員慶生會在希爾頓花園酒店舉行。 （記者封昌明／攝...
休士頓中華老人服務協會第一季會員慶生會在希爾頓花園酒店舉行。 （記者封昌明／攝影）

慶生會主持人依例由方海妮擔任，中華老人協會會長趙婉兒表示，過去兩年受到疫情影響，各項活動不是在戶外舉行，要不就是停辦，由於目前疫情趨緩，今天是第一次在室內舉辦慶生會，希望未來到疫情消失，讓大家早日回到正常活動。

曹沈加寶以「老人養老面臨的挑戰」為題指出，根據美國退休人員會（AARP)最新的報告，與其他選擇相比，90%的老年人更願意在家中養老。因此，她提供一個免費的網路網索工具www.elderlyselect.org，希望能幫助老人尋找休士頓地區的年長護理機構，讓老人家得到最好的照顧。

僑教中心主任陳奕芳（右一）、副主任黃依莉（左一）、中華老協會長趙婉兒頒發感謝狀給...
僑教中心主任陳奕芳（右一）、副主任黃依莉（左一）、中華老協會長趙婉兒頒發感謝狀給曹沈迦寶。（記者封昌明／攝影）

即將在下周一起投票的哈里斯縣第四區區長候選人周浩恩向老人家們保證，他若當選第一件要務就是「治安」，這是關乎大家權益的大事，並且他也承諾要主管機構爭取經費，來照顧老人的福利，讓老人能在社區的服務中心獲得應該有的福利。

另外周浩恩也表示，為方便大家投票，他的競選團隊已經安排免費接送投票服務。2月14日至25早投和3/1投票日，都可以到中國城長輩中心、中國城長輩公寓，僑教中心，文化中心和私人家門口免費接送。只要帶著ID即可。需要接送的請預約。請即刻打電話給Jim 713-516-5474， Tina 832-266-2068.如果您可以幫助接送投票，也請來電。請大家告訴大家。謝謝大家支持。

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