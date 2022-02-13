中華老人協會慶生 周浩恩演講承諾爭取經費

周浩恩（右三）與義工們合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓 中華老人服務協會第一季會員慶生會2月12日在希爾頓花園酒店會議廳舉行，主辦單位邀請希望診所創辦人之一的曹沈迦寶、競選哈里斯縣第四區區長候選人的周浩恩到場為耆老們發表演講，僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、中華公所共同主席賴李迎霞等也都致贈禮物給會員們抽獎助興。

休士頓中華老人服務協會第一季會員慶生會在希爾頓花園酒店舉行。 （記者封昌明／攝影）

慶生會主持人依例由方海妮擔任，中華老人協會會長趙婉兒表示，過去兩年受到疫情 影響，各項活動不是在戶外舉行，要不就是停辦，由於目前疫情趨緩，今天是第一次在室內舉辦慶生會，希望未來到疫情消失，讓大家早日回到正常活動。

曹沈加寶以「老人養老面臨的挑戰」為題指出，根據美國退休人員會（AARP)最新的報告，與其他選擇相比，90%的老年人更願意在家中養老。因此，她提供一個免費的網路網索工具www.elderlyselect.org，希望能幫助老人尋找休士頓地區的年長護理機構，讓老人家得到最好的照顧。

僑教中心主任陳奕芳（右一）、副主任黃依莉（左一）、中華老協會長趙婉兒頒發感謝狀給曹沈迦寶。（記者封昌明／攝影）

即將在下周一起投票 的哈里斯縣第四區區長候選人周浩恩向老人家們保證，他若當選第一件要務就是「治安」，這是關乎大家權益的大事，並且他也承諾要主管機構爭取經費，來照顧老人的福利，讓老人能在社區的服務中心獲得應該有的福利。

另外周浩恩也表示，為方便大家投票，他的競選團隊已經安排免費接送投票服務。2月14日至25早投和3/1投票日，都可以到中國城長輩中心、中國城長輩公寓，僑教中心，文化中心和私人家門口免費接送。只要帶著ID即可。需要接送的請預約。請即刻打電話給Jim 713-516-5474， Tina 832-266-2068.如果您可以幫助接送投票，也請來電。請大家告訴大家。謝謝大家支持。