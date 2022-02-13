我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

情人節防「羅曼史詐騙」 全美年坑10億

編譯組／綜合報導 
情人節將屆，聯邦調查局休士頓分局提醒民眾防範羅曼史詐騙遭殺豬盤。(FBI推特)
情人節將屆，聯邦調查局休士頓分局提醒民眾防範羅曼史詐騙遭殺豬盤。(FBI推特)

情人節 (Valentine's Day)將屆，各路騙徒使出渾身解數釣魚，聯邦調查局(FBI)休士頓分局提醒民眾防範「羅曼史詐騙」(俗稱殺豬盤)，並提供實際資源幫市民免受災殃。

FBI休士頓分局發言人克莉絲汀娜加薩(Christina Garza)指出，2021年全美國羅曼史詐騙(romance scam)的受害人一共損失了10億元，這只是有報案的金額，被騙卻沒有報案的還沒有計入。情人節將屆，感情上沒有寄託的人嚮往有個伴侶，特別容易上當，羅曼史騙徒通常不是一個人，而是一整個幫派，他們有相當高的科技產品使用能力，一步一步讓目標食餌上鉤。

休士頓郊區拉波特(La Porte)的68歲居民伊丰柯斯塔雷斯(Yvonne Costales)看到朋友在約會網路上認識一名男子，兩人交往得十分順利，讓她既羨慕又忌妒，於是她也上約會網站試試，不久一位自稱Robert(勞勃)的男子與她聯繫，他給她的第一個短訊是「哇，妳好漂亮」，她馬上對那人起了好感，而且他在送來的照片上是那麼英俊。

兩人天天互發短訊，她開始落入情網，每天心裡都思念著他。幾次約好了要見面，但他臨時都說有事來不了，漸漸讓她起了疑竇，有一天他說出了大車禍受傷，需要她的幫助，她發現這很可能是騙局。網路感情騙徒被稱為鯰魚(catfish)，她用SocialCatfish.com社交鯰魚網站來追蹤勞勃那張照片的最初起源，才發現那是來自另一人的Instagram網頁，歹徒偷了那張照片來冒充。

加薩指出，有時候歹徒並不是要從受害人身上詐財，而是要對方幫忙做不法的事，譬如洗錢、代購違禁物品等，如果遵照歹徒意願而行，會給自己惹上牢獄之災。FBI休士頓分局的網站上提供相當多的資訊，可以幫助民眾判斷網路情人是否為騙徒，並敦促市民絕對不要給對方送加密貨幣(cryptocurrency)、現金或禮物卡，也不要做違法的事。

休士頓 FBI 加薩

上一則

資深大律師黃正東強強聯手合伙人胡逸倫律師 清水正東律師事務所將提供各項法律援助服務

下一則

7年花1.7億 查克柏格在可愛島地比政府多

延伸閱讀

曬恩愛看太多？醫：情人節到來 恐懼症患者增加

曬恩愛看太多？醫：情人節到來 恐懼症患者增加
台灣合庫休士頓分行開幕 冠蓋雲集

台灣合庫休士頓分行開幕 冠蓋雲集
情人節粉紅警告 全美受害人遭殺豬盤坑10億元

情人節粉紅警告 全美受害人遭殺豬盤坑10億元

情人節送巧克力落伍了？日調查：男方情人節送花才夯

情人節送巧克力落伍了？日調查：男方情人節送花才夯
華人情人節怎過？已婚、未婚看法大不同

華人情人節怎過？已婚、未婚看法大不同
「愛戀花語」天景購物中心花現浪漫情人節

「愛戀花語」天景購物中心花現浪漫情人節

熱門新聞

休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
一名外地到芝加哥就讀的芝大生，日前走到十分危險的結冰密西根湖上不自知，幸由救援小組救回岸邊。(芝消防局推特)

步步驚心 芝大亞裔生漫步結冰湖 消防隊陸空大陣仗救援

2022-02-07 11:38
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的仁德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

2022-02-09 15:37
排隊服務可說是五花八門，比如音樂會入場、餐廳預訂、博物館和旅遊景點等候等。（記者張宏／攝影）

用時間換取金錢 「排隊人」周賺千元 還能幫預約檢測

2022-02-07 13:08

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元