情人節防「羅曼史詐騙」 全美年坑10億

情人節將屆，聯邦調查局休士頓分局提醒民眾防範羅曼史詐騙遭殺豬盤。(FBI推特)

情人節 (Valentine's Day)將屆，各路騙徒使出渾身解數釣魚，聯邦調查局(FBI )休士頓 分局提醒民眾防範「羅曼史詐騙」(俗稱殺豬盤)，並提供實際資源幫市民免受災殃。

FBI休士頓分局發言人克莉絲汀娜加薩 (Christina Garza)指出，2021年全美國羅曼史詐騙(romance scam)的受害人一共損失了10億元，這只是有報案的金額，被騙卻沒有報案的還沒有計入。情人節將屆，感情上沒有寄託的人嚮往有個伴侶，特別容易上當，羅曼史騙徒通常不是一個人，而是一整個幫派，他們有相當高的科技產品使用能力，一步一步讓目標食餌上鉤。

休士頓郊區拉波特(La Porte)的68歲居民伊丰柯斯塔雷斯(Yvonne Costales)看到朋友在約會網路上認識一名男子，兩人交往得十分順利，讓她既羨慕又忌妒，於是她也上約會網站試試，不久一位自稱Robert(勞勃)的男子與她聯繫，他給她的第一個短訊是「哇，妳好漂亮」，她馬上對那人起了好感，而且他在送來的照片上是那麼英俊。

兩人天天互發短訊，她開始落入情網，每天心裡都思念著他。幾次約好了要見面，但他臨時都說有事來不了，漸漸讓她起了疑竇，有一天他說出了大車禍受傷，需要她的幫助，她發現這很可能是騙局。網路感情騙徒被稱為鯰魚(catfish)，她用SocialCatfish.com社交鯰魚網站來追蹤勞勃那張照片的最初起源，才發現那是來自另一人的Instagram網頁，歹徒偷了那張照片來冒充。

加薩指出，有時候歹徒並不是要從受害人身上詐財，而是要對方幫忙做不法的事，譬如洗錢、代購違禁物品等，如果遵照歹徒意願而行，會給自己惹上牢獄之災。FBI休士頓分局的網站上提供相當多的資訊，可以幫助民眾判斷網路情人是否為騙徒，並敦促市民絕對不要給對方送加密貨幣(cryptocurrency)、現金或禮物卡，也不要做違法的事。