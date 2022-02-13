福和市球迷看超級盃 各派對點有臨場感

超級盃冠軍戰13日開打，博彩業趁機海撈一筆。(路透)

達拉斯晨報報導，NFL第56屆超級盃 （Super Bowl）13日於洛杉磯 SoFi體育場開打，達拉斯福和市球迷們儘管無法親臨現場，當天仍可至幾個派對現場，一起觀賞由洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）對戰辛辛那提辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）的年度盛會。

位於達拉斯1321 Commerce St.上的Rodeo吧（Rodeo Bar），全天候提供歡樂時光特價，包括五元的Rodeo漢堡、辣起司薯條、生啤酒等。球迷可透過玩大型遊戲贏得獎品。免費入場。

位於阿靈頓（Arlington）1650 E. Randol Mill Road上Texas Live，是一個兩層樓高，20萬平方呎場地，中央空間有一個100呎大螢幕，稱Live Arena。

Texas Live的餐廳包括Sports and Social Arlington，一個3萬平方呎的粉絲俱樂部。另一個是提供運動酒吧美食 的Miller Tavern and Beer Garden。可通過電子郵件預約室內和室外座位[email protected]。中午開門，門票十元，免費停車。

布蘭諾（Plano）7800 Windrose Ave.上的Legacy Hall，當天在1萬6000平方呎露台舉行慶祝活動。

兩側有20多個食物與飲料攤位。比賽將於Box Garden的24呎螢幕上播放。座位先到先得，致電972-503-6075預約雞尾酒服務與貴賓休息室。免費入場。legacyfoodhall.com。

達拉斯2616 Olive St.上的Happiest Hour，其頂樓和樓下空間有大型電視螢幕觀賞比賽。下午2時開門。頂樓入場費50元至100元不等，提供VIP套票。樓下入場則為RSVP。

位於葡萄樹市（Grapevine）815 S. Main St.的Third Rail in Harvest Hall，可在歐式美食大廳最大的螢幕上觀賞年度盛會。座位先到先得，下午5時開始，免費入場。

位於Irving市5215 N. O’Connor Road，威廉姆斯廣場（Williams Square）26樓La Cima Club，不僅能欣賞達拉斯市中心美景，當天也有比賽慶祝活動。入場券包括兩張飲料和一份菜單。下午5時開始，門票50元，提供VIP。

該市320 W. Las Colinas Blvd.的Yard House，現場20多台電視觀賞比賽，提供100多種當地啤酒和精釀啤酒，還有比賽日最愛菜單（game-day favorites）如蒜翅、漢堡和墨西哥玉米片等。

達拉斯3094 N. Stemmons Freeway上的Heroes Island Cuisine and Lounge，13日提供包括椰子蝦、炸薯條、雞翅和招牌鳳梨起司漢堡等，另有三元好酒至當晚9時。

比賽後，將有DJ和現場樂隊，觀眾可與他們一起歡唱至凌晨2時。下午3時開門，一般門票入場免費，提供VIP套餐。