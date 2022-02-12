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機器狗巡邊境 德州測試成功

編譯組／綜合報導 
德州艾爾帕索已成功測試機器狗巡邏邊境。(Ghost Robotics網頁)
德州艾爾帕索已成功測試機器狗巡邏邊境。(Ghost Robotics網頁)

聯邦國土安全部宣布，已在該部總部與德州艾爾帕索成功測試「巡邊機器狗」(border patrol robot dog)，未來將用於輔助防堵偷渡，民主黨進步派國會議員聞訊大怒。

巡守邊界的任務有相當的危險性，德墨邊界的沙漠中，夏季氣溫經常破百，對人員與犬隻都有健康威脅。國土安全部已對「鬼魅機器人」(Ghost Robotics)公司開發出的機器狗做嚴格測試，這種約100磅重、身手矯健的「四腿地面無人機」(four-legged ground drones)配備有許多高科技設備，包括精密攝影機、無線通訊系統、夜視系統、自衛裝備等，該公司的總部設於賓州費城(Philadelphia)。

德州是主張嚴格管制外來移民的州，因此很樂意與聯邦合作測試這種裝置，連拜登政府也贊成這種巡邊方式，但國土安全部的宣布引發民主黨進步派的強烈反彈。紐約州國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)隨即在推特上發文，指責兩黨政客都在用腐敗的方式，斥重資以坦克、軍隊、機器狗來對付外來移民，卻不願把這些錢用來給移民提供健保、住處，這是沒人性的作風。

但大多數的德州州民認為外來移民應該以合法的方式進入美國，歐凱秀基本是主張無國界，誰想進美國就應該放他進入，這種無法無天的方式不是治國之道。在科幻電視影集「黑鏡」(Black Mirror)中，反派角色用機器狗來搜尋獵殺對手，似乎早已預言了這種設備的出現。

德州艾爾帕索已成功測試機器狗巡邏邊境。(Ghost Robotics網頁)
德州艾爾帕索已成功測試機器狗巡邏邊境。(Ghost Robotics網頁)

移民 德州 國土安全部

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