州檢察長初選 共和黨鬩牆 前大法官古茲曼參選受矚目

伊娃古茲曼挑戰州檢察長職位。(Eva Guzman競選網頁)

德州 離初選(primary)已不到三星期，在州檢察長的共和黨 初選中，德州許多大媒體公開支持挑戰現任檢察長的候選人，其中又以該州前最高法院大法官 伊娃古茲曼(Eva Guzman)的品格與經歷最受矚目。

聖安東尼奧快捷新聞在社論中詳述支持古茲曼的理由，她的成長歷程與學業事業成就，讓人對她的努力與人格的敬重油然而生。古茲曼的父母都是墨西哥移民，她出生於芝加哥，成長於休士頓東區，念中學的時候就在窗簾工廠打工幫助家庭生計，1989年起擔任律師。

2009年培瑞州長(Gov. Rick Perry)提名她擔任州最高法院大法官，2010、2016年她都輕易勝選連任，原本各界預期她今年也可以輕易連任，但她去年突然宣布挑戰現任共和黨籍的州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，接著她辭去大法官的職位，令政壇人士相當驚訝。古茲曼是堅決挺川的人，而川普早已給帕克斯頓背書，古茲曼指責帕克斯頓積習難改的貪腐(malfeasance)，因此必須把他換掉。

共和黨在初選中挑戰帕克斯頓的人還有德州土地局長喬治P.布希(George P. Bush)和德州國會眾議員苟默特(Louie Gohmert)，古茲曼的競選團隊認為這兩人會分散票源，希望他們退出初選，把目標一致指向打倒帕克斯頓。

帕克斯頓已被聯邦執法單位以證券詐欺(securities fraud)罪名起訴，FBI還正在調查他給政治獻金人輸送利益的投訴，帕克斯頓手下幾名高階助理向聯邦告狀，連這些同黨的下屬都看不過他的貪瀆劣習。民主黨對共和黨之間的鬩牆之爭熱烈期待，過去26年檢察長辦公室都由共和黨掌控，今年11月的決選中民主黨似乎有不錯的可趁之機。