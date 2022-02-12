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台灣合庫休士頓分行開幕 冠蓋雲集

休士頓訊
合作金庫商業銀行董事長雷仲達（左六）與貴賓一同見證休士頓分行的開幕。（合作金庫提供）
合作金庫商業銀行董事長雷仲達（左六）與貴賓一同見證休士頓分行的開幕。（合作金庫提供）

台灣合作金庫商業銀行董事長雷仲達率隊前來休士頓，於2月10日在凱悅飯店(Hyatt Regency)舉辦新設休士頓分行開幕慶祝午宴，現場政商、各界貴賓雲集。

(影音來源／記者封昌明)

受邀嘉賓包括台塑、大成鋼鐵、陽明海運、長榮航空與中鼎工程，及美國當地政商代表。德州眾議員吳元之(Gene Wu)、休士頓市政府發展局長Andrew Icken、大休士頓商會(The Greater Houston Partnership)執行長Bob Harvey、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文均到場致賀。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)、休士頓市長特納(Sylvester Turner)、德州眾議員Angie Chen Button均派代表致送賀詞。休士頓分行的開幕慶祝酒會啟動儀式即在賓客一片祝賀聲中圓滿完成。合作金庫董事長雷仲達致詞時表示，感謝休士頓經文處的協助，也對州政府各級長官、眾議員及在地台商朋友於分行籌備期間的支持表示謝意。

合作金庫近年來不斷拓展海外市場，特別關注美國疫後復甦及未來升息趨勢，因此在休士頓再設分行，除了做為 在美第四個營運據點，也是為台灣之外第25個據點。

合庫表示，德州第一大城為休士頓，休士頓同時也是墨西哥灣沿岸最大經濟中心，根據《Fortune 500》企業總部報告顯示，全美前500大公司中，有24家將總部設於休士頓，僅次於紐約的66家及芝加哥的35家，是以考量休士頓位處美墨兩國的樞紐位置，該分行將可增強對墨西哥灣區客群之服務。此外，雷仲達亦已責成美國四家分行深掘當地商機，強化區域內同業合作關係，期望美國地區之盈餘貢獻能再創高峰。

合作金庫銀行在雷仲達的帶領及同仁們的努力下，近年營收屢創新高，去年度自結累計稅前盈餘為215.78億元，稅後盈餘為188.61億元，分別達年度目標125.45%及129.99%，無論稅前或稅後盈餘，均為八大公股銀行第一，也創歷史新高。

未來合作金庫將持續調整營運策略，不間斷地將創新思維帶入經營理念，並整合金控資源，提升跨業經營綜效，以精益求精，成為客戶信賴的國際性銀行。

休士頓 德州 眾議員

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