我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

華人「疫中日記」 分享自我調養秘方

記者李榮／綜合報導
陸劍傑分享自己舒緩症狀的秘方，也建議繼續防疫，但如果萬一中招，也要保持樂觀。（記者李榮／攝影）
陸劍傑分享自己舒緩症狀的秘方，也建議繼續防疫，但如果萬一中招，也要保持樂觀。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）在變種病毒Omicron的高傳染力下，每天確診人數暴增，許多華人也都相繼中標。在美國，多數新冠肺炎輕症者都是被要求自我在家調養；雖然大部分人情況不太嚴重，但不少患者症狀明顯、還是相當難受。有華人在「中標」後就嘗試各種方式舒緩症狀，並希望向大家分享自己的「病中日記」，期待如果有人也不幸得病，也能夠舒服一些，早些恢復健康。

家住聖荷西、曾經營多家日本餐館的陸劍傑（Ken Lu）就於1月上旬中招，經歷一段與病毒戰鬥的過程，幾天前已經順利「由陽轉陰」。他說，自己除了服用止痛消炎的OTC成藥以外，也嘗試用烈酒漱口、電熱毯逼汗等「老方法」，幾次下來確實舒緩很多。

陸劍傑表示，自己是1月12日在家測試發現確診，但是實際染病的時間、地點，以及感染鏈都不明，「不過我認為，反正追究感染源頭意義也不大。」從確認中標以後，平常生活的吃飯、娛樂、上網、看電視、休息都沒有太大的影響，最強烈的症狀就是咳嗽與喉嚨痛，「嗓子與牙床有明顯的腫脹感，非常、非常地痛，幾乎是從來沒有過的痛。」

他指出，在疼痛難耐的情況下，想起來以前有個舊的解痛方法是拿烈酒漱口，因此拿出手邊52度的瀘州老窖白酒來試，「不過，只能漱口，不要吞下去。畢竟生病吃藥的期間，不能喝酒。」後來漱完口又吃了止痛消炎成藥，隨後感覺就好很多了，疼痛消除。然而，因為想到自己原本身體不是太好，擔心之下還是到醫院檢查，一番折騰下驗血、拍片掃描都做了，所幸除了新冠肺炎陽性以外，其他沒有太大的問題，「心臟、肺臟都沒有異樣，醫生也不另外開藥，就囑咐多喝水、多休息，過幾天再測試新冠肺炎的病毒情況。」

隔天中午午覺睡醒起床後，又發現嗓子跟牙床非常的痛，因此再一次如法炮製用白酒漱口，並服用消炎止痛藥，另外再加上感冒的成藥。除此之外，還加用電熱毯，希望像「桑拿」一樣把汗逼出來，「大汗淋漓，效果不錯，後來咳嗽的情況也減輕許多。」

1月14日時，雖然還是感覺到喉嚨痛以及牙床疼痛，但已經明顯好很多，至少比最慘的時候減輕一半以上。他便重複之前的「土法」，用烈酒漱口反覆數次，再用溫水漱口。另外補充維他命C增強抵抗力，以及一些消炎的成藥。

他表示，再隔天、也就是1月15日，再次測試新冠病毒，就已經由陽成功轉陰了。當然很可能是中招多天，已經到了轉陰的時候，但自己的方法確實讓他的症狀舒緩不少，「每個人的經驗不同，或許我的方法也對一些人有幫助。反正我在看到測試棒不再是代表中標的兩條，變成只有一條藍色時，內心真是激動、開心！」

新冠肺炎 華人 變種病毒

上一則

客家文化基金會特別貢獻獎 徐夢月獲殊榮

下一則

華人互助會慶新春餐會 嘉賓雲集

延伸閱讀

香港增1300餘例確診 港府與中國商討建方艙醫院

香港增1300餘例確診 港府與中國商討建方艙醫院
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
確保復甦 印度央行寬鬆不變

確保復甦 印度央行寬鬆不變
BTS智旻確診加盲腸炎 入院手術治療

BTS智旻確診加盲腸炎 入院手術治療
天冷進補 中醫師教你這樣吃驅寒活血

天冷進補 中醫師教你這樣吃驅寒活血
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

熱門新聞

休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
一名外地到芝加哥就讀的芝大生，日前走到十分危險的結冰密西根湖上不自知，幸由救援小組救回岸邊。(芝消防局推特)

步步驚心 芝大亞裔生漫步結冰湖 消防隊陸空大陣仗救援

2022-02-07 11:38
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的仁德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

2022-02-09 15:37
排隊服務可說是五花八門，比如音樂會入場、餐廳預訂、博物館和旅遊景點等候等。（記者張宏／攝影）

用時間換取金錢 「排隊人」周賺千元 還能幫預約檢測

2022-02-07 13:08

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動