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德州長艾伯特政策不夠右？共和黨初選7人挑戰

【奧斯汀訊】
德州州長艾伯特(左)右派施政路線，仍受共和黨內人士質疑。(艾伯特臉書)
德州州長艾伯特(左)右派施政路線，仍受共和黨內人士質疑。(艾伯特臉書)

州長艾伯特去年達成了許多極保守的政策成就，但激烈偏右派的一些德州共和黨員仍覺不夠，他在3月1日的黨內初選中，面對七名挑戰者。

川普1月底到德州康羅市(Conroe)舉行造勢會時，艾伯特在川普上台前先致詞暖場，但是場內竟然有一小群人給他喝倒采，連上網參加的人在手機和電腦上也聽得到，川普早在去年中就宣布挺艾伯特競選連任，現在竟然有人在川普到場的集會上倒嗆艾伯特，令多數在場的人相當訝異。

李察基爾默(Richard Kilmer)是查維斯湖市(Lake Travis)的居民，他是給艾伯特喝倒采的共和黨員之一，他表示艾伯特不是有效率的領導人，因此在3月的黨內初選中，他會把票投給艾伯特的挑戰者之一。

事實上艾伯特已經往右走了很多，他主導的嚴格墮胎法是全國最嚴格者之一，無照公開攜槍也是很取悅共和黨員的措施，從嚴限制投票權，也將使共和黨在德州的選舉中占盡優勢，他還發動1萬名國民兵到邊界遏阻偷渡。但激烈偏右的黨員倡議，將德墨邊界滴水不漏的完全封鎖，把產業稅(property tax)完全廢除。

黨內人士看到這些跡象，有些決定出馬挑戰艾伯特，七人中民調最領先的是艾倫威斯特(Allen West)，他曾是佛州的國會眾議員，剛辭去共和黨德州分會主席職務。第二名的唐赫芬斯(Don Huffines)曾是州議會參議員。這七名挑戰者常常一起舉辦造勢會，一致把槍口指向艾伯特，主要的目標就是把艾伯特拉下馬，因此政壇專家認為接近投票日時，落後候選人會讓支持者，把票投給民調最領先的那人，不要讓票源分散。

共和黨 德州 川普

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