研習命理 徐慕平開班授課

命理師徐慕平即將開課。（徐慕平提供）

2022年徐慕平老師命理初級班開班囉。從2006年開始這個班級，是徐慕平的第11期命理學初級「入門」授課！歡迎舊雨新知、大家一起來參加這個研習命理的大家庭。

課程自3月3日起每周四晚上7時到9時，以ZOOM Meeting的方式與大家在空中見面。

課程內容：中華文明（山、醫、命、相、卜）中之「命、相、卜」的部分:「命」的部份以紫微斗 數為主、子平八字為輔；「相」的部份以人相、屋相（即風水）；「卜」的部份教導徐慕平使用超過30年的「孔明⋯大易神數」卜卦法。

課程為期10周，授課結束後進入研習和討論階段，每周六下午3時至5時，採 ZOOM Meeting進行。

課程和研習均免費，但學員須分擔ZOOM Meeting 的網路費用。

報名請用微信 WeChat：832-202-5568，Gmail 報名：[email protected]。

報名填寫內容包括：大名、性別、目前居住地點、職業、中文程度、命理知識程度（曾經看過之命理書藉、曾經師承何人）、電郵、手機 號碼、微信號碼。收到報名資料後、隨即會通告上課聯結的ZOOM碼。