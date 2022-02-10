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成就移民申請方式 難易比一比

本報記者／綜合報導
美國移民局件示意圖。(unsplash）
美國移民局件示意圖。(unsplash）

基於成就的移民分哪幾種？尤其是可以自己提交的申請，美國移民律師協會律師對各種申請方式難易程度進行縱向對比，如何選出適合自己的？

「怎麼來美國是一個很大的問題，申請過程中哪一類申請難度比較大？哪一種申請比較簡單，適合很多中國大陸的朋友？首選需要看情況，因為有些方法對一些人很容易，對別人來講就很難。其次要分人，取決於每個人手上的資源是什麼，就是你有什麼，你是基於成就、親人、工作、投資、人道主義等其中的哪一點，在這幾個類別裏，進行縱向的比較，哪一個容易一點、哪一個難一點，才更有意義。」 美國移民律師協會說。

基於成就的移民裏，尤其是可以自己提交的申請，最常見的就是EB1A（傑出人才）和NIW（國家利益豁免移民），都屬於基於成就、自己可以操作，不需要依賴別人，這兩個是可以放在一起比較的，具有可比性。

EB1A（傑出人才）和NIW（國家利益豁免移民）相比EB1A的要求更高，需要你證明自己是所在領域最傑出的一小部分人，有人說我很傑出，剛剛畢業就得到了最佳青年學者的稱號等，這個都不夠，因為你需要跟行業內的所有人比較，而不是跟同期的人來比，EB1A可以說是最高的難度。NIW的要求相對來說就低一點，不需要你證明那麼的傑出，只需要證明你有自己的獨特性，可以給美國國家利益帶來一些價值就可以。

兩者一個要證明你在領域內最傑出，一個要證明你有一定的獨特性，能夠帶來價值就可以，後者相對來說會方便一點。

值得注意的是：既然NIW這麼方便那大家為什麼要去申請EB1A，都去申請NIW不就好了嗎，這就涉及到其他的考慮因素，條件低了申請的人就變多了，像很多申請的大戶：中國大陸和印度，這些國家有很多人才，申請的人多大家就需要排隊等。

另外還有EB1B（針對業界內受美國高等院校邀請、受雇於高校的優秀人才），沒有放在一起比較是因為EB1B需要受到雇主支持，而且只針對研究人員，如果你是研究人員，可以雇主支持，EB1B就會是介於EB1A和NIW兩者難度之間的方式。但EB1B可能對很多人不適用，因為只針對研究人員，而EB1A和NIW是不分行業的。

如果你需要別人的支持，還需要考慮一件事情，你會在這個雇主這裏呆多久，有人說會在雇主這裏一直呆下去，就可以申請，有人說我不知道，可能之後會跳槽，那就要考慮跳槽這件事情會對你影響多大，是不是會影響到你對綠卡的申請。

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