迎接壬寅年 德州佛教會啓建系列活動

宏意法師為信眾開示。（德州佛教會文宣組提供）

德州 佛教會日前啓建一系列活動印虎年，包括2022年1月31日除夕晚上的叩鐘，正月初一的佛前大供及初六(2月6日)的分派紅包及福慧便當，為會友大衆帶來新年新希望，喜氣洋洋，充滿一片吉祥如意景象。

除夕晚上11時30分，德州佛教會會長宏意法師帶領常住法師，虔誠持誦藥師咒，為會衆及親人祈求增福延壽，消災免難。隨後唱誦藥師佛名號，在激昂的擊鼓聲和警醒的叩鐘聲中，迎接新一年的來臨。

宏意師父開示，人們應學習「正聚人五事」《增一阿含》經：一、應笑則笑 ；二、應歡喜時則歡喜；三、應起慈心則起慈心；四、可恥則恥；五、聞善著意。

初一的佛前大供在大雄寶殿舉行，宏意師父帶領常住法師為大家供佛祈福，向大家拜年，恭祝新年如意吉祥，平安健康，事事如意，增福增慧，並贈送虎年法語：「虎虎生風讚勇猛，不懼不畏意從容，人有精進無難事，步步向前路路通。」

宏意法師以「心無掛礙，人吉祥」開示大衆：虎年表精進，信眾可立心無掛礙為今年的目標，印順導師心經講記：「執有我法而患得患失」。我們常說「人無遠慮，必有近憂」，憂慮形成習慣時，即無法自由主宰；事情不分大小，一執著就是煩惱。在現實生活中，人人都有掛心事，例如擔心疫情 、人事、情感、健康、工作等等 。

宏意法師教導信眾以下幾種幫助減少掛礙，放下掛礙的方法：

1、如實認知:憂慮、掛礙只會消耗精神，不能解決問題。時常觀照所謂不怕念頭起，只怕覺照遲。

2、用一分鐘切斷憂慮，不要跟著憂慮跑。不要持續憂慮。能停就有救，用21天養成習慣。

3、學習能進一步想，也能退一步想，莫自纏自縛。

4、觀一切法都在變化中，所有得失因緣，都是修福修慧的機會。

接著傳燈長老淨海師父為大家開示，要注意管理好自己身、口、意的行為：一、不造三惡業：身惡業、口惡業、意惡業；二、修行三善業：身善業、口善業、意善業； 三、三好：身行善事，口出善言，心存善念。

佛教會常住僧眾6日準備新春福慧便當2000份及吉祥紅包贈送大衆，兩個分派站均設在玉佛寺大雄寶殿停車場內，領取時無需下車，也可代長輩領取。

當天天氣嚴寒，但活動全在戶外進行，全體義工都穿上厚厚的大衣，多加保暖。在兩個多小時分發工作，活動程序井然，有條不紊，各義工之間合作純熟，精神可嘉。