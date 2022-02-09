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壓力排名 德州全美第一 東西岸「低壓」與夏威夷相當

編譯組／綜合報導
德州民眾壓力大，一些具禪意的景點應運而生。圖為萊斯大學「晨昏頓悟天景亭」。(萊斯大學)
德州民眾壓力大，一些具禪意的景點應運而生。圖為萊斯大學「晨昏頓悟天景亭」。(萊斯大學)

為國人提供海外工作保險的William Russell公司1月間發表承壓指數報告，結果德州在全美排名第一，其後分別是蒙大拿與新墨西哥。德州在最高10分的評鑑下以7.67拿下第一，也是全美唯一超過7.0的州。

William Russell從保險商的角度分析各州風險，總評分來自環境乾淨度、空氣品質、財務壓力、LGBTQ+安全度，與自殺率。報告指出，雖然工作地點調動本來就會產生壓力，但是在新冠疫情之下，身處環境的安全度也是壓力來源。

德州的各項指數表現為，LGBTQ+安全度4.10%，生活費93，自殺率每10萬人13.4。另外，德州的大廠二氧化碳排放量是全美第一，累計達2.9億噸。報告指出，美國各地影響壓力排名的最大因素就是空氣汙染，德州是最糟的五州之一，每日空汙指數為23.7。

兩個被視為度假聖地的阿拉斯加州排名第35，夏威夷州排名第43。但一般人印象不同的是，東西兩岸的兩大州，州民承受的低程度的壓力與夏威夷相當，紐約排名第42位，加州排第44名。德拉瓦州是壓力最小的州。

休士頓祥雲寺是民眾參禪紓壓的地方。(Houston Zen Center)
休士頓祥雲寺是民眾參禪紓壓的地方。(Houston Zen Center)

德州 指數 阿拉斯加州

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