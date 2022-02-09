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海斯縣租屋補助成效差 她申請未果 全家被趕露宿街頭

編譯組／綜合報導
海斯縣網頁上還在宣傳緊急租屋補助專案，但受益者僅是少數。(Hays County臉書)
海斯縣網頁上還在宣傳緊急租屋補助專案，但受益者僅是少數。(Hays County臉書)

聯邦紓困案撥款給受疫情影響租屋人補助，聖馬可斯(San Marcos)所在的海斯縣(Hays County)因為助民成效不彰，有80萬元經費已遭聯邦政府收回，許多請款的人卻被房東掃地出門。

瓦斯克茲太太(Griselda Vasquez)和丈夫生了六個孩子，年齡從6歲到21歲，2020年3月學校關門，她為了照顧未成年的孩子把工作辭了，一家八口靠丈夫的工作維生，房租成了重大的負擔。去年1月，聯邦撥款690萬元給海斯縣作為緊急租屋補助專案(Emergency Rental Assistance program)經費。

海斯縣政府大做廣告宣傳這項福利，但內部作業問題導致延誤，到7月總算成立了專案小組，8月開始接受申請時，瓦斯克茲太太馬上送入文件。等了幾個星期沒有回覆，她去向專案單位詢問，他們指出她的文件不完整，她補足資料以後，又是久久沒有下文， 11月1日突然有警察來敲門，遞給她一份限時24小時內遷出的法院驅趕令。

他們把要留下的家當搬到儲藏所，全家在旅館或車上睡覺，她去找辦案人員協助，但沒有實質結果，於是她親自出席縣議會，當面向縣委陳訴她的困境，這時她才得到協助，專案小組替她付了租屋訂金，他們搬進一間簡陋的小屋，但房東再也沒有收到月租，因此她表示隨時又可能被房東驅逐。

因為補助金的發放未達標準，聯邦已收回將近80萬元。1月20日縣政府發布的資訊指出，已有383件申請案獲得補助，發給房東、旅館的金額達到94萬4000元。專案經理麥休斯(Wesley Matthews)已在1月初辭職，他指出該小組連他只有三位全職人員和兩位工讀生，電腦設備又差，根本無法應付需要。根據電腦上的資料，有1904個家庭申請補助，但得到協助的不到400個，這種效率讓飢寒交迫的人如何生存？

房東 旅館 紓困

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