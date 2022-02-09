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蓋文斯頓港高桅帆船愛麗莎號 女義工跌落甲板身亡

【休士頓訊】
愛麗莎號是1877年啟航的高桅帆船。（蓋文斯頓歷史基金會）
愛麗莎號是1877年啟航的高桅帆船。（蓋文斯頓歷史基金會）

蓋文斯頓港停泊的高桅帆船博物館愛麗莎號(Elissa)，一名58歲女義工從桅杆上跌落甲板身亡，顯然是沒有嚴格遵守安全規定而發生的重大意外事件。

愛麗莎號是1877年啟航的高桅帆船(tall ship)，蓋文斯頓歷史基金會(Galveston Historical Foundation)在1978年從希臘購入時，已經有一世紀的歷史，當時這艘船即將被拆解廢棄。運到蓋文斯頓港經過復舊更新，她成為一座水上博物館，每年約有4萬名遊客購票上船參觀，在專業水手和一群義工的操作下，愛麗莎號仍可在墨西哥灣中乘風破浪，讓遊客緬懷她的舊日豪情。休士頓地區有不少喜愛古帆船的居民，在愛麗莎號上擔任義工。

休士頓KHOU電視台報導，5日(周六)那天是年度義工集訓日，58歲的吉兒維克特(Jill Victor)今年申請擔任義工，她的好友蘇西指出，吉兒熱愛古帆船，對有機會實際操作非常興奮，她嚮往著4月8日首度出航的體驗。在集訓中義工在教練指導下，學習如何操縱船帆。在訓練中吉兒從大約35呎的高度摔到甲板上，集訓立即停頓，吉兒傷重死亡。

蓋文斯頓港警局局長布朗(Kenneth Brown)指出，吉兒身上穿有安全保險裝置(safety harness)，但是她的裝備卻沒有扣在船桅上，顯然沒有嚴格遵守安全規則，海岸防衛隊(Coast Guard)已開案調查。蘇西安慰蓋文斯頓歷史基金會的人員，希望他們不要太過自責，吉兒在從事自己熱愛之事時喪生，她在天上也會感謝基金會給她這個實現願望的機會。

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