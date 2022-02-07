用時間換取金錢 「排隊人」周賺千元 還能幫預約檢測

排隊服務可說是五花八門，比如音樂會入場、餐廳預訂、博物館和旅遊景點等候等。（記者張宏／攝影）

時間是我們最大的財富，這句話絕對是真理。有一群職業排隊人，為客人在餐廳、商場、蘋果店門口排隊，用時間換取金錢。同時因為疫情增加了不少留學生回國的難度，於是有人在排隊基礎上加入了接送、預約和申請綠碼的服務，讓一個小時25元的排隊標準收入頓時升級為一個小時50至60元的收入，一周可收入近千元。

華人 王小姐近日想去一家人氣餐廳吃飯，聽說要排隊兩個小時，頓時失去吃飯的興致。朋友推薦她使用排隊服務，找人幫她排隊，兩個小時只需支付45元，就能省去時間做別的事。

其實排隊人這個職業早在2018年就已出現並產業化，那些學生或退休人士紛紛把這個工作當作自己的副業，幾乎零成本，唯一成本大概就是時間，為客人在酒吧、餐廳、劇院排隊，黑色星期五 通常是他們最繁忙的時段，也是收入最高的時段。從事這個工作的華人Tim李說，市場行情收費是第一小時收費25元，每半小時收費十元，通常至少需要等待兩小時。所以客人為這項服務支付的最低金額是45元。如果他相對勤快，一般一周內最多能賺到1000元。

Tim李通常是從Skip the Line網站或者TaskRabbit、InLine4You應用程式等平台接單，他說，排隊服務五花八門，比如音樂會入場、餐廳預訂、博物館和旅遊景點等候、甚至包括法院案件排隊等待。價格其實也會根據天氣狀況、活動的受歡迎程度，或交付服務難度來有所變化。

尤其是在黑色星期五購物季，人們更願意支付更多的錢來找人排隊，因為和他們所獲得的折扣相比，排隊這點支出微不足道。而他在排隊的時候，除了能賺錢，還能聽播客或者上網課學習，對於他這樣的學生來說最合適不過。

因為疫情的關係，很多留學生不僅需要有人幫他去檢測 中心門口排隊等候檢測，有的還會需要接送服務。所以有華人就升級了排隊服務，除了幫客人排隊，還提供酒店接送服務、申請綠碼、預約檢測的一條龍服務。

華人嚴先生說，這個服務一條龍的價格每人收費是600元到700元，折合成每小時大約50元到60元。不過排隊這個工作，雖然沒有任何技術難度，但也蠻辛苦。曾經一個員工幫人排隊在寒風中排了兩個多小時，雙腿幾乎失去知覺，最後客人還沒有準時到，賺的也是辛苦錢。