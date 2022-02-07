莽漢用皮卡輾過妻 警通緝前科犯

約翰伊斯利遭警方通緝，呼籲民眾小心。(Texarkana警局)

德州靠阿肯色州 的德克薩卡納市(Texarkana)，43歲莽漢去找分居妻子麻煩，兩人激烈爭吵後丈夫用皮卡輾過妻子，警方已取得逮捕令追緝，他過去的大頭照上兩眼露出凶光，神色相當駭人。

警方指出，43歲的約翰伊斯利(John Easley)31日(周一)晚間9時過後，到夏洛特街(Charlotte Street)分居妻子的住處找麻煩，他的妻子打電話報警，指控他擾亂安寧。奉派的警察 到達現場時，看到一名女子躺在地上，她指出丈夫用黑色Nissan皮卡輾過她身上，然後開車逃跑了。

警方把受傷女子送到醫院，她的傷勢不算太重，應可完全康復。警方當夜就向法官取得逮捕令(arrest warrant)，發布通告以重傷害罪名追捕，並要求民眾提供約翰伊斯利的行蹤訊息。有性侵 前科的約翰伊斯利與妻子分居後，沒有把他的新住址向警方登記，違反了「性侵犯住所登記義務」(sex offender duty to register)法規，因此他現在有兩份通緝令在身。

警方呼籲民眾不要接近約翰伊斯利，如果見到他應保持冷靜，在沒有危險的情況下打903-798-3116電話通知德克薩卡納市警局。約翰伊斯利是一名白人，在他過去被捕時所拍的大頭照上，他的兩眼看起來像浣熊(raccoon)的眼睛，明顯不是一個善類，一般人千萬不要去招惹他。