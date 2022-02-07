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洛城新語／為什麼反疫苗者將放棄醫療自由？

德州人語

新冠病毒跟隨著我們進入虎年，這絲毫不令人意外。即使變種不斷「推陳出新」，死亡和確診人數反覆漲跌，至今仍有不少人拒打疫苗。即使越來越多的科學證據支持疫苗，也有人甚至寧可禁閉在家，不上學不上班。 

其實任何疫苗自研發誕生後，就很少屬於科學問題，而更多的是社會、政治，乃至哲學問題。雖然從歷史角度看來，即便遭受一時阻礙，但時間總會讓科學勝利。 

然而科學並不能解答一個根本性問題，這也是反疫苗者長期存在的原因，那就是推廣疫苗的力度，會觸及個人自由的邊界。 

反疫苗運動在大部分人眼裡看起來偏執，但卻有悠久歷史，正如「醫療暴政」這個詞聽起來的歷史感一樣。自中世紀人們就發現將天花患者膿液塗在健康人身上，可達到免疫效果，自這種古老的「疫苗」誕生起，就有了反對聲音。 

但真正成為聲勢浩大的社會運動，讓人們意識到，這不是一個醫學問題，而是一個權力在公家手上還是個人手上的問題，則要到了1853年英國首次強制推廣天花疫苗。當時不接種疫苗的懲罰之嚴厲，除了重複罰款甚至還有監禁。人們開始發覺，通過疫苗，國家公權力可以擴大到公共衛生部門，而原來公民自由似乎也應該包括「醫療自由」。這對反疫苗者來說，似乎是一個合理訴求。 

然而在現代社會，追求個人自由，和整個社會安全的矛盾，卻越發不可忽視。隨著人類不再住在小村落，而是聚居在千萬人口的大都市，隨著旅行越來越便利，世界越聯通，一名個體想要追尋個人自由，不戴口罩或拒打疫苗，是確確實實會造成他人死亡。 

那麼，醫療自由和公共衛生的邊界到底應該畫在哪裡？當今民主國家大多試圖在其中尋找平衡，但放眼未來，人類社會必將更加連通，可以尋找平衡的空間會越來越小。個體不可避免地失去對自己生活的控制，不再是以自主、自我實現的存在，這如同馬克思所謂人的「異化」概念的再一次「升級」。 

這絕非上綱上線，因為挑戰個人自由的邊界的，遠不只病毒。如今人言可以網暴，以至於殺人，那麼言論自由的邊界在哪裡？有預設立場的新聞，可能帶來輿論危機以至於動搖社會，那麼新聞自由的邊界又在哪裡？更不用說一些老生常談的自由，如宗教自由和精神控制的界限在哪裡，集會自由和公共安全的界限又在哪裡？ 

這些原本黑白分明的道理，在現代社會似乎進入灰色地帶。而這一次，威脅憲法第一修正案的，不是強權或政府，恐怕會是快速發展的人類社會本身。

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