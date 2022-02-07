師資短缺 許多學區考慮幫代課老師加薪

德州教委會人力資源服務協會指出，疫情發生前就有老師欠缺的問題。(TASB臉書)

疫情 使德州 老師不夠的問題更加嚴重，許多學區正在考慮給代課老師(substitute teacher)加薪，代課老師每個月的薪水最多可能增加600元，也就是每年多出7000元以上。

德州教委會人力資源服務協會(Texas Association of School Board HR Services)指出，在疫情發生之前就已經有老師欠缺的問題，疫情造成一些年紀較長的教師提前退休 ，關於防疫措施的爭執讓許多人不願意擔任教職，短缺的問題更形嚴重。譬如在奧斯汀東邊100哩的布萊恩市(Bryan)，當地的協和公校系統(Harmony Public Schools)已經完成加薪計畫，從2月14日起生效，希望吸引有志於教育的青年加入。

代課老師有臨時與長期之分，臨時的不見得天天都有機會上班，長期的上班天數就多很多，得到長期等級的每天比臨時的又多得20元。這兩級之中又分為「無學位」(non-degreed)、「學士學位」(degreed-bachelor's)和「有教師證書」(certified)三種，譬如目前有教師證書的長期代課老師每天可得140元，臨時無學士學位代課老師是80元。

在新的計畫中，代課老師每天可以多賺20-30元，譬如臨時無學位代課老師的日薪會漲到100元，有教師證書的長期代課老師每天可得170元。代課老師如果表現優異，可以被聘為正規的老師，在薪資、福利上更有許多優點，包括團體健保、免自行付費的牙科與眼科保險，以及雇主提供的退休計畫配合款(matching retirement plan contributions)等。