迎虎年發紅包 休士頓市長公開反對亞裔歧視

休士頓市長特納(右)參加園遊會，經文處羅復文（中）和斯坦福市議員譚秋晴一起共慶虎年新春。(記者封昌明／攝影)

休士頓 市長特納（Sylvester Turner）5日公開反對亞裔歧視 ，強調我們都在一起，這座城市支持所有鄰居與居民。特納是出席當天由中華文化服務中心(Chinese Community Center)在中國城舉辦的新春園遊會中做上述表示。

當天到場賓客尚包括駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、國會議員Al Green、聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)西南選區主任Fuller、德州眾議院吳元之、哈里斯縣第四區政務委員Jack Cagle、斯坦福市議員譚秋晴、日本、南韓駐休士頓總領事，以及劉秀美僑務委員。受到中心執行長華啟梅和多位理事歡迎。

在致詞時，特納談及一場正在進行的打擊種族主義行動。他說，休士頓以多樣性為榮，這不是什祕密，雖然歧視問題在美國仍存在，尤其是針對亞裔的歧視。他呼籲民眾在逆境中團結一致。

「我們必須牢記，我們反對任何形式的偏見、種族主義和對我們亞裔兄弟姐妹的歧視，我們都在一起」。他說，「對我們來說，真實的情況是，對一個人進行歧視攻擊，就是對我們所有人的攻擊。」

特納在會中特別指出，當權者尤其要對偏見保持警惕。

「所以現在是時候了」他說，「現在是領導人與聯邦、加州和地方各級人士、民選官員和非民選官員站出來反對任何針對亞裔、猶太裔、穆斯林等各有色人種的仇恨和偏見的時候，因為我們都在一起。」

當天慶祝春節活動鬧熱滾滾，數千人次進出會場，各國嘉賓歡慶虎年，並欣賞舞龍舞獅、功夫等民俗表演，還品嘗不同風味美食。經文處長羅復文還特別準備新年紅包，讓休士頓市長特納現場發放，孩子們開心齊聚、沾沾過年喜氣。

駐休士頓辦事處教育組在現場設攤位，介紹來台灣唸書拿獎學金的好康資訊。休士頓職籃火箭隊在現場攤位也吸引不少人佇足。