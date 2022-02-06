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留監德州 極右民兵組織首腦羅茲提議遭駁回

【達拉斯訊】
守誓人首腦羅茲再敗一仗，他提出在德州監禁的動議遭駁回，須轉送華府關押。(美聯社)
守誓人首腦羅茲再敗一仗，他提出在德州監禁的動議遭駁回，須轉送華府關押。(美聯社)

極右民兵組織守誓人(Oath Keepers)首腦羅茲(Elmer Stewart Rhodes III)再敗一仗，他提出的留監德州動議遭駁回，近日內將被轉送到華府監獄關押候審。

去年1月6日發生的國會暴動，到周年紀念日之時，幕後陰謀者還沒有一人被捕，辦案速度之慢遭國民詬病，守誓人組織創辦人羅茲顯然認為法律拿他沒轍，仍在網路上囂張的散播顛覆政府訊息。孰知一周之後，FBI在全國各地同時發動突襲逮捕行動，羅茲與十名同夥落網，次日羅茲的前妻上電視，申訴羅茲對她、對孩子以及對學校社區造成實質暴力威脅。

1月26日羅茲首度出庭，對煽動叛亂罪名聲稱無罪，並要求法庭准許交保候傳。聯邦仲裁法官金柏莉強森(Kimberly Priest Johnson)指出羅茲一貫的暴力顛覆言行，不僅對國家社會造成威脅，也對自己的前妻、兒女與社區居民有具體重大威脅，因此不准交保，並把開審日期訂在7月11日。強森法官的判決，代表不論審判結果如何，羅茲至少要先坐牢半年。

接著羅茲的律師團提出動議，要求法院裁決他可以繼續被關在德州的監獄，理由是他的律師團在華府沒有辦公室，而在未來半年準備庭審的過程中，律師從北德州反覆到華府探視羅茲不但費時費事，也會讓羅茲的律師費大增。

華府的聯邦法官阿密特梅塔(Amit Mehta)2日(周三)指出，許多參與暴動的人都提過這樣的動議，但都沒有獲准，如果給羅茲開例優待，就是對其他的嫌犯不公平，因此判決將羅茲從德州監獄轉送到華府的監獄關押候審。許多守法的國民聽到這項判決後，覺得等候許久總算得到一點公道。

華府 德州 監獄

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