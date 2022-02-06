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納瓦羅縣凶殺、自殺案 5人死亡3人受傷

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，納瓦羅縣（Navarro county）5日凌晨左右發生一起凶殺-自殺案，造成包括一名兒童在內五人死亡，三人受傷。

位於達拉斯以南約50哩處的柯西卡納（Corsicana）警方午夜後接獲報案，指出一名男子殺害他的家人，隨即抵達西二街（West Second Avenue）2900號街區一戶民宅內，發現一男一女死於槍傷，該屋內另外兩人受傷，被送往達拉斯地區一家醫院。

而在佛洛斯特（Frost）以西約20哩處，納瓦羅縣警局官員發現還有一名男子與一名兒童被槍殺，另一名婦女身受多處槍傷，被送往達拉斯地區一家醫院。

警方表示，當局用GPS導航系統追蹤一輛可疑車輛，將其定位在靠近West Roane路的FM 1129上，該路位於柯西卡納東北約十哩處附近。

當特警隊（SWAT）接近該車輛後，發現坐在駕駛位上的男子開槍自殺，送往納瓦羅地區醫院（Navarro Regional Hospital）後宣告不治。

警方並未公開槍案相關人士身分，也並未詳細說明嫌犯與受害者之間關係，相關單位目前並不清楚傷者情況。

住在柯西卡納二街附近的Ethan Lusk告訴WFAA-TV電視台，這起事件令人震驚。

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