拓連科技擬在休城設營運總部 專注充電設備研發等服務

張敏君（前排左三）在巴西餐廳宴請金融界人士，希望未來有機會共創商機。（記者封昌明／攝影）

拓連科技(Noodoe)總裁張敏君(Jennifer)2月4日造訪駐休士頓 台北經文處，處長羅復文、科技組組長游慧光、經濟組組長徐炳勳熱情歡迎她，並允諾協助該公司未來在德州及周邊轄區的發展給予全力支持，讓來自台灣的精品科技，能在美國發光發熱。

(影音來源／記者封昌明)

張敏君兩天休士頓行，在游慧光陪同下，也拜訪西南管理區主席李雄、休士頓旅遊局亞太處代表姚義、第一銀行休士頓分行總經理吳炳輝、合作金庫休士頓分行總經理王文清等一行，希望未來大家能共創商機。

來自台灣，於2013年創立的拓連科技為軟體技術研發公司，洞燭機先看到電動車 未來發展與充電商機，專注於電動汽機車充電、以及車聯網解決方案。總部設立於美國德拉瓦(Delaware)州，於2017年由總裁張敏君在加州橙縣成立分公司。日前更積極在休士頓市成立營運總部，專注在充電設備創新研發、安裝工程、 維護安檢、遠端監控、售後服務、金流交易等服務。

拓連科技的使命在於加速零汙染電動運輸的轉型，並建立電動運輸的友善環境，同時引領世界轉變為停車即充電的目標，以讓這個社會能夠更環保、環境可以更永續經營。

拓連科技順應電動車發展趨勢開發不同類型產品，如AC慢速充電設備、DC快速充電設備、及家用充電設備。同時，針對不同業主，如購物中心、飯店、停車場、集合式住宅等設計不同的自動化EV充電商業模式。不僅提供服務自動化解決方案，並有助相關業主停車場另闢財源。

拓連科技核心技術為Noodoe EV OS，這是一套全球運營的電動車充電管理系統，讓準備進入電動車充電服務的企業，可以立即運用系統來管理符合OCPP 1.6Json的充電設備。由於系統架置於AWS，技術運用無遠弗屆，並提供全球通用的金流支付平台，讓電動車充電服務24小時，全自動提供服務。Noodoe EV OS 如同雲端 上的 「機器人」，不僅對充電設備正確下達指令，且每60秒自動偵測、診斷與修復軟體產生的相關問題，讓充電設備運作正常。

拓連科技美國分公司積極於全美布局市場，冀望在拜登基礎建設投資利基下，積極尋求與各州政府、市政府、機場、商場、辦公大樓、停車場等合作設立充電站，提供該公司特有Noodoe EV OS充電網絡軟體智能服務。在台灣總公司60餘位工程師緊鑼密鼓的進行研發，為需求日趨擴大的電動車充電服務，提供最創新的技術應用，包含負載平衡、需量反應ADR、智慧排程、充電漫遊Roaming、車主優惠方案、與雲端訂閱服務等。

拓連科技冀望透過多元化的創新商業模式，以品牌聯盟策略、異業結盟策略、及直客策略進攻電動車充電市場，同時，透過全球技術合作計畫「Powered by Noodoe」讓任何想要提供充電服務的企業，能夠快速獲得電動車充電市場領導廠商所需的一切。讓全球企業如新創公司或跨領域企業，快速運用「Noodoe EV OS 的充電設備」、「Noodoe EV OS 管理既有的充電設備」，投入電動車充電產業，一起為交通電動車化、零碳排與環保的目標邁進。

未來，該公司將持續研發智慧及自動化平台，取得領先關鍵，提升充電站能源管理能力，以協助各國政府解決電動車時代來臨所遭遇之用電挑戰。同時，跨平台串接不同廠商的充電站，以增加執行能源管理成效。能源管理技術成果亦可讓其他營運廠商導入，共同維護用電環境，進而帶動電力系統之調度彈性與效率提升。拓連科技目標希望創造成功商業模式，讓充電成為一個新興營利事業，並複製該模式推進全球市場，建立品牌，成為台灣廠商在電動車時代的驕傲。