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政客、家長「霸凌」9學區總監辭職或退休

【達拉斯訊】
里查森獨立學區(Richardson ISD)總監吉妮史東。（LinkedIN)
里查森獨立學區(Richardson ISD)總監吉妮史東。（LinkedIN)

德州保守政客與家長「霸凌」學區官員的大勢方興未艾，已有許多位卓有成就的學區總監宣布退休或辭職，學術自由面臨一場文化浩劫。

吉妮史東(Jeannie Stone)此生的志向就是給兒童提供教育，過去30多年她在北德州教育界揚名立萬，最初是當老師，後來擔任學區行政官員。五年前她被任命為里查森獨立學區(Richardson ISD)總監，大力敦促家長參與孩子教育的過程，並致力於提升少數族裔學生的學習水準。

2019年德州家長教師聯盟(Texas PTA)把她選為「年度學區總監」(superintendent of the year)，去年達拉斯企業報(Dallas Business Journal)表揚她為「多元化領袖」(leader in diversity)。但在去年12月初，她突然辭職了。

當時她沒有宣布辭職的原因，但本月她接受德州論壇報訪問時，指出目前德州領導人製造出的政治氛圍讓她無法以她的原則繼續工作，首先是有心人誣指她在學區主導種族批判理論(critical race theory)，接著她所頒布的口罩強制令受到嚴厲挑釁，她的多元化措施受到白人家長惡意抨擊，學校圖書館的書籍也要被保守人士管制，最後她與家人細商，決定放棄她熱愛的教育工作，以免人身安全遭到威脅、心理健康受到打擊。

根據德州論壇報的追蹤統計，從去年夏末開學以來，北德州至少已有九位學區總監宣布辭職或退休。德州專業教育人協會(Association of Texas Professional Educators)執行總監夏儂霍姆斯(Shannon Holmes)指出，這波文化戰給老師、學校職員和學區官員增加了許多壓力和威脅，另有出路的人會放棄教職，將屆退休的人會提前退休，德州兒童的教育前景將更加黯淡。

德州 學區 教育

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