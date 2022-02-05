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非裔農獲補助 德州農業廳長提訟阻止

編譯組／綜合報導
德州農業廳長米勒。(德州農業廳網頁)
德州農業廳長米勒。(德州農業廳網頁)

在同為非裔的米爾斯（Igalious "Ike" Mills）大力協助下，去年國會通過法律，幫助支付數千名「處於社會不利地位農民和牧場主」的債務，且糾正美國農業部長期以來，一直被該機構承認的歧視。

ABC 13電視台報導，然而這項好消息，卻因德州農業廳長米勒（Sid Miller，Texas Agriculture Commissioner）提起的訴訟遭到阻礙。

米爾斯表示，身為德州農業廳長此舉，已讓德州有色農民產生挫敗，不信任政府。

從小在Nacogdoches的Piney Woods鎮家庭農場長大的米爾斯，是德州農林小農戶和牧場協會（Texas Agriforestry Small Farmers and Ranchers）主任，至其兄弟姐妹，仍依靠他們父親和祖父使用過的許多相同設備，維持農場運作。

他花費大量精力，試圖將愈來愈少的非裔農民，與州和聯邦計畫聯繫起來，幫助這些農民能保持運營。但米勒的動作，「令他們非常失望」。

根據華盛頓郵報，過去一個世紀，由於政府政策偏見和歧視性商業行為，全國範圍內非裔農民損失超過1200萬畝農田。根據美國農業部數據，1920年美國有超過92萬5000名非裔農民，至1997年，人數已降至1萬8500人以下。

近期數據表明，農業部繼續不成比例的拒絕非裔農民貸款。CNN分析，42%非裔農民在2021年，直接遭被美國農業部拒絕貸款，比其他族群多。

去年3月，國會通過一項針對有色農民全面債務減免計畫。經過20年倡導，該法將替他們中的許多人承擔價值40億元的債務減免，以維持他們生計。非裔農民約占該法目標的四分之一。

米爾斯在給德州論壇報聲明中指出，身為農業廳長，米勒領導的機構，任務是在聯邦、州和地方層面上，倡導有利於德州農業部門的政策，替農民和牧場主提供財政援助和其他職責，「但米勒卻稱債務減免計畫是非法的，憲法上並不允許。」

米勒稱，「拜登政府授權一項明知道非法的計畫，而不是制定符合美國法律和憲法的適當救濟法案，對拜登政府感到羞恥。」

然該法倡議者認為，這是美國農業部多年來的歧視後，讓非裔農民變得完整的一種嘗試。

美國農業部新聞秘書瓦特斯（Kate Waters）告訴德州論壇報，她無法對正在進行的訴訟發表評論。她補充，該機構正建立一個由約30名非美國農業部員工組成的委員會，幫助確定美國農業部如何消除各種計畫結構性的障礙。

「美國農業部的種族主義歷史悠久。有很多東西需解開」瓦特斯說，「我們正處理這個案子，重新獲得信任。」

米爾斯表示，米勒的訴訟正破壞現有的信任。由於米勒的挑戰，一位聯邦法官暫停了該法，美國農業部暫停6月開始支付貸款的計畫，符合條件的農民和牧場主預計將出現額外20%的貸款，以支付與減鎮免相關的稅負。

米爾斯說，米勒的訴訟，就像打了非裔農民的一記耳光，「只會提升我們的不信任」。

農業部 非裔 德州

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