挑戰禁杯葛以色列條款 來自巴勒斯坦包商勝訴

巴勒斯坦裔包商挑戰禁止杯葛以色列的合約獲勝訴，伊斯蘭關係協會感到欣慰。(CAIR臉書)

來自巴勒斯坦的一名工程師是休士頓 市政府的包商，去年他與市政府續約時發現合約中有禁止杯葛以色列 的條款，他向聯邦法院提訴，法官28日(周五)判決他勝訴。

德州 議會在2017年頒布第一版的禁止杯葛以色列法規，弗魯格維爾獨立學區(Pflugerville ISD)的一位語言病理學家(speech pathologist)提出訴訟挑戰，聯邦法官皮特曼(Robert Pitman)判決德州敗訴，必須更改法規。2019年制定的第二版中，個別包商不受該法限制，但員工十人以上的企業、合約款項超過10萬元的包商不可以杯葛以色列。

59歲的拉斯米哈索納(Rasmy Hassouna)所創立的A & R工程與測試公司(A & R Engineering and Testing Inc.)，過去20年以來承包休士頓市政府的工程案，為墨西哥灣沿岸的建築物做土質穩定性檢測。哈索納指出，最初他並沒有與以色列為敵，但成長的過程中一再受到以色列的迫害，因此立志要脫離以色列統治，到自由的美國揚眉吐氣，誰知德州的政府竟然也要來迫害他，因此他必須向州政府抗爭。

聯邦法官哈南(Andrew S. Hanen)28日判決哈索納勝訴，但只是判決控方勝訴，而不是判決德州的法規違憲，因此其他受到影響的包商，還需要自行提出訴訟挑戰州法。代表A & R工程與測試公司的美國伊斯蘭關係協會(Council on American-Islamic Relations)對法院的判決感到欣慰，但表示還要繼續努力，把那項州法徹底打敗。

州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)已向聯邦第五巡迴上訴法庭(5th U.S. Circuit Court of Appeals)提起上訴，這是上訴法院體系中最保守者之一。