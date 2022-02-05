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聖安東尼奧市清理河邊步道 挖出逾500多隻蘋果螺

編譯組／綜合報導
聖安東尼奧市河邊步道清出很蘋果螺。(KSAT電視台截圖)
聖安東尼奧市河邊步道清出很蘋果螺。(KSAT電視台截圖)

聖安東尼奧市河邊步道(River Walk)兩年一度的河道清理工作正在進行，與平常的景觀完全不同，幾天之內工作人員已經抓到500多隻蘋果螺，看到的遊客無不稱奇。

今年的河道清理工作從1月23日進行到30日，由於這段河在上游、下游都設有水壩，把閘門關閉後河水可以抽掉。河床上有許多垃圾，包括很多椅子、一輛嬰兒推車(stroller)、許多餐具和玩具等，景象很不雅觀。但這個期間也吸引一些好奇的居民前往觀看，最吸引目光的東西是蘋果螺(apple snail)。

蘋果螺原生於南美洲，長成的時候可以像棒球那麼碩大，顏色、模樣都很漂亮，因此有人從巴西、阿根廷等地引進美國，賣給民眾養在水族箱中觀賞。蘋果螺專吃水生植物，食量很大繁殖力又強，河邊步道的蘋果螺最初應該是被人丟棄在這裡的，因為牠們可能攜帶會傳給人類的寄生蟲，衛生專家呼籲民眾不要飼養。這一大批抓到的蘋果螺，將會送給西南大學(Southwestern University)做研究之用。

聖安東尼奧市政府公共工程處(public works department)營運經理撒拉薩(Jose Salazar)指出，河邊步道是聞名全球的觀光景點，希望市民和遊客珍惜享用，不要把垃圾丟進河裡。另外，如果有空閒的時間，可以參加「河流戰士」(River Warriors)這個義工組織，每周進行撈除河面垃圾、修剪樹木、栽植本地原生草木、清除入侵性動植物(invasive species)等的工作。

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