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地主允許搭設 休士頓波芒市古蹟區遊民帳篷難取締

編譯組／綜合報導
波芒市遊民營區有活動廁所。(KFDM電視台畫面截圖)
波芒市遊民營區有活動廁所。(KFDM電視台畫面截圖)

休士頓東郊波芒市(Beaumont)的歷史古蹟區，最近出現一群遊民搭起帳篷營聚居的情況，附近居民向市政府舉報，市政府調查後發現那些遊民是合法住在那裏。

禁止紮營令9月生效後，街上很少再看到遊民的帳篷，但波芒市的橡樹歷史古蹟區(Oaks Historic District) Laurel Avenue和Sixth Street交口旁的那塊空地，最近搭出好幾個帳篷，至少有六位男女遊民住在那裏，令附近居民十分不悅，這裡原本有青蔥的草木，現在看起來像難民營。

市政府接到投訴後調查，發現那塊空地的主人根本不住在南德州，他是住在聖安東尼奧西北邊60哩的小城柯維爾(Kerrville)，經過電話聯繫後，地主表示是他允許那些遊民住在他的土地上。市政府告訴附近的居民，這些人有地主許可，因此不是違法侵入他人土地，市政府拿他們沒轍，居民聽了非常憤怒。

市政府表示在密切觀察這個營區的衛生狀況，目前這裡雖然沒有固定的廁所和浴室，但有兩間活動廁所(porta-potty)、一個爐台、一間戶外淋浴間，如果造成環境衛生的問題，市政府就可以取締。市政府希望地主改變心意，一旦地主不再允許，市政府就可以動用警力驅趕。

這個遊民帳篷營成為附近居民背上的芒刺，遊民權益組織的艾瑞克阿多因(Eric Ardoin)指出，遊民人數眾多，收容所床位很少，感謝有這位地主允許，讓部分遊民找到可以長期居住的地方。一位居民指出，他很同情遊民的處境，只要他們不住在自己眼皮子底下，他也可以很寬厚的容忍，但這些遊民帶來的問題天天煩擾著他，讓他心情沮喪。

古蹟 德州 休士頓

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