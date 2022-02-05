風暴掃過德州 2萬人無電可用 州長：零星電線斷落造成

冷鋒再襲德州，艾伯特稱德州供電穩定，但仍有用戶斷電。（ERCOT）

德州 州長艾伯特4日對外說明本次冬季風暴 的影響。他表示，德州許多地方都面臨零度以下的低溫 ，未來幾天還會持續處於極度寒冷的狀態下，但是今年的供電準備已經比去年好了很多，用電尖峰出現在4日上午，為6.9萬千瓩，未來應該不會再多於此數。

儘管如此，約2萬德州民眾4日仍然無電可用，艾伯特表示，這不是供電網絡出現問題，而是零星電線斷落所造成，原因可能是風力過強、積雪過重，或電線桿倒塌。無電可用的民眾可以聯繫當地的供電商或是上網通報PUC.Texas.gov/storm。

艾伯特表示，零度左右的酷寒應該還會持續好幾晚，但是經過一年的努力，德州的供電能力已經大幅提升，雖然尖峰用電達到6.9萬千瓩，但是整體供電量為8.6萬千瓩，因此仍有餘裕。

艾伯特強調，在議會、ERCOT與PUC的合力下，德州的發電量已經年增15%，搭配其他使用替代燃料的備用機組，與電纜線的強化，未來幾天的供電應該不成問題。ERCOT指出，緩衝電量應該能維持1.5萬千瓩至1.7萬千瓩，足夠300萬戶的用電。

艾伯特最後信心喊話，稱德州的供電體系比以往都要更穩，未來幾天的冬季風暴期間也不會失靈，其他禦寒資源則可上網查詢TDEM.TEXAS.GOV，包括避寒物資、供電資訊、道路狀況。他還說，既然接下來幾天都還是酷寒的天氣，民眾應該避免外出，並聽從當地官員的指示。