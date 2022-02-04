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圓石學區口罩強制令 遭州檢察長提告

【奧斯汀訊】
德州教育廳沒有頒布防疫措施，學生希望迫使學區保障免疫不佳學生的安全。(德州教育廳網頁)
德州教育廳沒有頒布防疫措施，學生希望迫使學區保障免疫不佳學生的安全。(德州教育廳網頁)

德州學校從1月上旬復課以來，已有將近20萬名學生確診感染COVID-19，州教育廳沒有頒布防疫措施，但各學區的學生發起自力救濟行動，希望迫使學區做出某些規定，保障免疫不佳學生的安全。

德州論壇報引用德州教育廳(Texas Education Agency)的數據指出，還不到一個月的時間裡，德州已有19萬2145名學生和6萬1142名教職員確診。福遍學區(Fort Bend ISD)有200多位學生聯名簽署請願信，要求學區制定某種規定，九年級學生嘉達克勒克(Jada Clerk)有哮喘病(asthma)，她表示走廊上有很多學生聚集，絕大多數都不戴口罩，她經過走廊的時候總是緊張的屏住呼吸，深怕會把病毒吸進肺裡。

嘉蘭學區(Garland ISD)有大約700名學生簽署請願信，他們的要求更為具體，信中指出學區在疫情大流行中根本不注重學生的福址，已經有那麼多的德州人因COVID-19死亡，學區仍然不願提出任何限制。他們要求學校提供口罩給想保護自己的學生，多做檢測並強迫測出陽性的學生在家隔離，並給害怕染疫的學生提供遠距上課的選擇等。

位於首府奧斯汀北邊的圓石學區(Round Rock ISD)，有1800多名學生簽署線上請願書，要求學區至少做出某些規定，不要放任不管，後來還有學生發動集體罷課，迫使學區官員必須採取行動。學區官員與抗議學生商討後決定強迫大家戴口罩、增設檢測站並提供高品質口罩。圓石學區頒布口罩強制令後已被州檢察長提告，指出強制令違反了艾伯特州長的禁止強制令。抗議學生則指出，學區並沒有派人督責執行口罩令，那些不願遵守規定的照樣不戴口罩。

學區 口罩 德州

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