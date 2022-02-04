應對極地風暴 去年斷水電噩夢被喚醒 民眾狂囤民生品

2021年2月世紀大寒大停電的痛苦經驗仍在，德州人趕緊備民生物資。(示意圖，HEB網頁)

面對即將來臨的極地風暴 ，許多德州 人都想起2021年初的痛苦經驗。當時的德州許多地方斷水斷電，246人活活被凍死。一年過去了，但民眾並不相信州府與議會實際改善了什麼，面對可能再臨的噩夢，他們選擇自助，當務之急就是先囤積民生必需品。

以奧斯汀的一間H-E-B分店來說，衛生紙、麵包、奶品、肉品早就被掃光了。2日下午正在排隊結帳的Angelica Carlin說，今年就跟去年一樣，「又來了」，她的購物車裡都是狗糧與瓶裝水。Angelica Carlin家去年斷電三天，她只能窩在床上看著自己呼出的蒸氣，不斷自問，「我不是在美國嗎？為何會感覺像在第三世界？」

另一名也在排隊的Christina Daniells說，她原先住在美國西北部，當地的生活幾乎不受寒冷氣候干擾，聖誕節 的燈一直是亮著的，每天的生活都照樣過，大夥不必因為冰風暴要來就得停止生活。包括她在內，H-E-B的排隊人龍只能用綿延不絕來形容。Christina Daniells無奈地說，去年的風暴讓她訓練出一套極地求生法，今年應該不會像去年那般措手不及。

休士頓的Serena Perrilloux也在掃貨，希望停電不會讓她未來兩周的食物都爛光光。她說，她不覺得德州政府準備好了，政客都光說不練。

另一位Michelle Ferrell則說，她還沒脫離去年的噩夢中，當時她50年的老公寓，沒兩下車庫水管就凍爆了，到今年都還沒存夠錢修好。不過Michelle Ferrell說，去年的風暴來得措手不及，但今年她至少做了準備，包括飲水、收音機、鹽等等，但她還是擔心，因為州政府根本沒有做好防寒措施。