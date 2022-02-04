我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

應對極地風暴 去年斷水電噩夢被喚醒 民眾狂囤民生品

編譯組／綜合報導
2021年2月世紀大寒大停電的痛苦經驗仍在，德州人趕緊備民生物資。(示意圖，HEB網頁)
2021年2月世紀大寒大停電的痛苦經驗仍在，德州人趕緊備民生物資。(示意圖，HEB網頁)

面對即將來臨的極地風暴，許多德州人都想起2021年初的痛苦經驗。當時的德州許多地方斷水斷電，246人活活被凍死。一年過去了，但民眾並不相信州府與議會實際改善了什麼，面對可能再臨的噩夢，他們選擇自助，當務之急就是先囤積民生必需品。

以奧斯汀的一間H-E-B分店來說，衛生紙、麵包、奶品、肉品早就被掃光了。2日下午正在排隊結帳的Angelica Carlin說，今年就跟去年一樣，「又來了」，她的購物車裡都是狗糧與瓶裝水。Angelica Carlin家去年斷電三天，她只能窩在床上看著自己呼出的蒸氣，不斷自問，「我不是在美國嗎？為何會感覺像在第三世界？」

另一名也在排隊的Christina Daniells說，她原先住在美國西北部，當地的生活幾乎不受寒冷氣候干擾，聖誕節的燈一直是亮著的，每天的生活都照樣過，大夥不必因為冰風暴要來就得停止生活。包括她在內，H-E-B的排隊人龍只能用綿延不絕來形容。Christina Daniells無奈地說，去年的風暴讓她訓練出一套極地求生法，今年應該不會像去年那般措手不及。

休士頓的Serena Perrilloux也在掃貨，希望停電不會讓她未來兩周的食物都爛光光。她說，她不覺得德州政府準備好了，政客都光說不練。

另一位Michelle Ferrell則說，她還沒脫離去年的噩夢中，當時她50年的老公寓，沒兩下車庫水管就凍爆了，到今年都還沒存夠錢修好。不過Michelle Ferrell說，去年的風暴來得措手不及，但今年她至少做了準備，包括飲水、收音機、鹽等等，但她還是擔心，因為州政府根本沒有做好防寒措施。

風暴 德州 聖誕節

上一則

全美5城反仇亞大會 亞城不缺席

下一則

湖北同鄉會 2月5日共邀春節網絡聯歡

延伸閱讀

冬季風暴襲美中 積雪逾呎 近5000航班取消

冬季風暴襲美中 積雪逾呎 近5000航班取消
艾伯特改口「無法保證不斷電」 歐洛克批說詞反覆

艾伯特改口「無法保證不斷電」 歐洛克批說詞反覆
德州人語／當大流行變感冒 我們學到什麼

德州人語／當大流行變感冒 我們學到什麼
北極寒流來襲 德州州長艾伯特「不保證不會斷電」

北極寒流來襲 德州州長艾伯特「不保證不會斷電」
長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵
川普德州造勢 批拜登不應出兵烏克蘭 募款餐會起價10萬

川普德州造勢 批拜登不應出兵烏克蘭 募款餐會起價10萬

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
亞利桑納州一名21歲男子雅各柏森日前和友人一起徒步登山，結果雅各柏森獨自走到懸崖邊拍照失足慘摔210公尺身亡。取材自臉書

才開心攻頂...亞利桑納男懸崖自拍 下秒慘摔210公尺亡

2022-01-28 23:31
公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

2022-01-27 02:15
經過一年的調查，戴斯普藍斯消防局公布一年前發生的母子五死大火的起火原因。(本報檔案照片)

母女5人葬火窟調查出爐：2電線不當改造連接

2022-01-28 12:15

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村