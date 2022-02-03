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女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

編譯組／綜合報導
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

休士頓養護機構Afton Oaks Rehabilitation Center的一位住民Ramona Rodriquez日前受傷因此住院，機構表示98歲的老人是自己摔傷，但女兒Francis Garcia認為機構虐待母親，要求給個交代，並將她轉至其他機構。休士頓警方正在釐清是否有老人遭到虐待的事實。

整起事件的關鍵在於，Francis Garcia沒有媽媽的監護權，因此既無法調閱醫療紀錄，也無法安排轉移。監護權在另一個女兒名下，但她並未出面，也與Francis Garcia斷了聯絡。

Francis Garcia說，她1月15日前來探視已經住了三年多的媽媽，但是卻發現媽媽不願看她與孫女，之後她上前詳查，才發現媽媽臉上黑青一大塊。在向機構詢問後，對方的答覆不符現況，因為他們聲稱老婦自己跌倒，但Francis Garcia認為，媽媽都坐著看電視，怎會跌倒？

因為Francis Garcia沒有資格代理媽媽做決定，因此老婦出院後又被送回Afton Oaks Rehabilitation Center，同時因為受傷無法言語。Francis Garcia向媒體公布此事，就是希望有人可以出面作證，協助她取得媽媽的監護權。

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