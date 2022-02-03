民主黨眾議員遭FBI突檢 引爆陰謀論

國會眾議員庫威亞屢遭同黨議員批評。(Henry Cuellar臉書)

代表拉雷多(Laredo)一帶的國會眾議員 庫威亞(Henry Cuellar)遭FBI突檢後，網路上出現很多陰謀論，但如果進步派民主黨 想以此把他扳倒，可能反而把這個席位拱手讓給共和黨 。

1月19日的突檢讓政壇人士相當驚訝，庫威亞是已在位九任的重量級國會議員。由於庫威亞經常跟共和黨議員合作，引起民主黨議員反彈，民主黨進步派參議員桑德斯(Bernie Sanders)、華倫(Elizabeth Warren)和眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)都表示，要在3月1日的初選中把庫威亞扳倒，提名別的候選人代表民主黨在11月的決選中與共和黨一分勝負。

FBI沒有公布突檢庫威亞的原因，但網路消息指出一起被查的幾個人，都與前蘇聯的附庸國亞塞拜然(Azerbaijan)相關，但執法單位還沒有對這些人提出控罪。

將在3月初選中與庫威亞爭鋒的希斯涅洛斯(Jessica Cisneros)，過去曾在庫威亞的辦公室擔任過實習生(intern)，但她如今屬於民主黨進步派的陣營，與庫威亞的保守心態恰恰相反。

政壇專家指出，民主黨如果想把庫威亞打倒，最後可能反而把庫威亞的席位拱手讓給共和黨，德州本已是保守州，格蘭德河谷(Rio Grande Valley)地區更是全美國知識水平最低的地區之一，占絕大多數的西語裔居民大多是天主教徒，他們不會贊同民主黨進步派的政治理念，因此如果不是庫威亞出馬，11月的決選中共和黨獲勝的機會大增，到時候民主黨在眾議院反又會失去一席。