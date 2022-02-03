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打擊暴力犯罪 休士頓撥4400萬買回黑槍、付警加班費

編譯組／綜合報導 
休士頓市長特納宣布加強打擊暴力犯罪。（KHOU）
休士頓市長特納宣布加強打擊暴力犯罪。（KHOU）

休士頓市警局三名警察1月遭到殺害，凸顯槍枝暴力犯罪日趨嚴重，市長特納（Sylvester Turner）2日宣布新的打擊暴力犯罪方案「One Safe Houston」，重點將擺在降低傷亡與預防暴力案件。 

特納表示，One Safe Houston有四個方針，分別是「暴力犯罪遏制與預防」，「衝突事件介入、處理與復原」，「青少年援助計畫拓展」，與「罪案熱點社區協力行動」。 

特納指出，首要項目的許多工作已在執行之中，但是還需要更多奧援，讓計畫達到最大效果，其中包括市府打算投入4400萬元經費，協助買回黑槍，與支付休士頓警局125名警察的加班費。另外，犯罪熱點也將獲得更多執法人力。 

特納強調，市民應該相信，市府與大家同在，警察也與居民同在，但說實話，現有警力仍然無法達成所有目標。 

哈里斯縣也成立了5000萬元的犯罪防制計畫「Clean Streets, Safe Neighborhoods」，針對罪案最可能發生的地點展開清查，包括毀損的的建物、照明不足的巷弄，與安全防護不夠的住家。縣府2日拆除了Cypress Station的一棟公寓，因為它兩年前已在大火中毀損。 

暴力犯罪 警察 休士頓

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