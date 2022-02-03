我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

艾伯特改口「無法保證不斷電」 歐洛克批說詞反覆

編譯組／綜合報導 
艾伯特改口說，無法確保電力供應不會中斷。（KHOU）
艾伯特改口說，無法確保電力供應不會中斷。（KHOU）

德州州長艾伯特2021年11月時信誓旦旦地保證，這個冬季將不會再有斷電危機。但隨著極地風暴再度來臨，艾伯特在1日卻改為保守地表示，他無法保證絕對不會有斷電的情況發生，有可能是冰雪壓垮電線，或樹木重壓後倒塌後壓垮電線。 

2022年底將與艾伯特角逐州長寶座的對手，則批評他說詞反覆。極有可能在民主黨初選中勝出的歐洛克（Beto O'Rourke）上周就看準時機，展開他的選戰巡迴「Keeping the Lights on Tour」，2月15日抵達終點休士頓，正好是去年冬季開始分區供電的一周年。 

ERCOT：會先停工業用電

艾伯特辦公室稍後發布語意含糊不清的澄清聲明，強調艾伯特是在回應提問時做出如此回答。但問題是，「你能確定不會有分流供電的問題嗎？」艾伯特則說，「沒人能夠保證不會出現分流供電的事情」。聲明還說，德州可靠電力委員會（ERCOT）就算需要分流供電，也會以工業用電優先，不會影響到商業與住宅用電。 

但KHOU的專家直言，「分流供電」就是「斷電」，艾伯特只是在面臨極地風暴時「先打預防針」，讓大家知道電力與瓦斯供應可能會有中斷。但分析師認為，就算斷電，對艾伯特的選情也不會有太大影響，不過民主黨對手肯定會大作文章。 

鑒於去年冬季的斷電災難，德州電力供應商已經大幅改善裝置的抗寒能力，以免被罰最高100萬元的罰鍰。德州公用事業委員會（PUC）主席Peter Lake也曾強調，這個冬季，家家戶戶的燈都會是亮著的，因為ERCOT已經嚴密檢查過，幾乎百分之百合格。 

ERCOT預計中的用電高峰將出現在4日上午，約為7.1萬千瓩，但供電量可達8.6萬千瓩，因為他們已經確認過，這段期間不會有電廠歲修的情況。去年的大斷電原因之一，正是部分電廠歲修卸載，導致供電短缺。另外，KHOU的專家也說，幸好今年的風暴威力不如去年，也許德州供電能夠度過難關，但要是失敗了，那就代表ERCOT根本沒學到教訓。

德州 風暴 民主黨

上一則

打擊暴力犯罪 休士頓撥4400萬買回黑槍、付警加班費

延伸閱讀

北極寒流來襲 德州州長艾伯特「不保證不會斷電」

北極寒流來襲 德州州長艾伯特「不保證不會斷電」
德州養狗禁拴鏈條、需有狗屋 違者輕罪

德州養狗禁拴鏈條、需有狗屋 違者輕罪
艾伯特：連任將提家長權利法 讓父母成為孩子決策者

艾伯特：連任將提家長權利法 讓父母成為孩子決策者
孤星行動5邊防國民兵自殺亡 士氣低、拖延發薪是主因

孤星行動5邊防國民兵自殺亡 士氣低、拖延發薪是主因
艾伯特：營養補充援助計畫 延長至1月底

艾伯特：營養補充援助計畫 延長至1月底
德州長聖誕夜特赦傳統 佛洛伊德是否獲赦免受關注

德州長聖誕夜特赦傳統 佛洛伊德是否獲赦免受關注

熱門新聞

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32
亞利桑納州一名21歲男子雅各柏森日前和友人一起徒步登山，結果雅各柏森獨自走到懸崖邊拍照失足慘摔210公尺身亡。取材自臉書

才開心攻頂...亞利桑納男懸崖自拍 下秒慘摔210公尺亡

2022-01-28 23:31
公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

2022-01-27 02:15
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
經過一年的調查，戴斯普藍斯消防局公布一年前發生的母子五死大火的起火原因。(本報檔案照片)

母女5人葬火窟調查出爐：2電線不當改造連接

2022-01-28 12:15

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人