艾伯特改口「無法保證不斷電」 歐洛克批說詞反覆

艾伯特改口說，無法確保電力供應不會中斷。（KHOU）

德州 州長艾伯特2021年11月時信誓旦旦地保證，這個冬季將不會再有斷電危機。但隨著極地風暴 再度來臨，艾伯特在1日卻改為保守地表示，他無法保證絕對不會有斷電的情況發生，有可能是冰雪壓垮電線，或樹木重壓後倒塌後壓垮電線。

2022年底將與艾伯特角逐州長寶座的對手，則批評他說詞反覆。極有可能在民主黨 初選中勝出的歐洛克（Beto O'Rourke）上周就看準時機，展開他的選戰巡迴「Keeping the Lights on Tour」，2月15日抵達終點休士頓，正好是去年冬季開始分區供電的一周年。

ERCOT：會先停工業用電

艾伯特辦公室稍後發布語意含糊不清的澄清聲明，強調艾伯特是在回應提問時做出如此回答。但問題是，「你能確定不會有分流供電的問題嗎？」艾伯特則說，「沒人能夠保證不會出現分流供電的事情」。聲明還說，德州可靠電力委員會（ERCOT）就算需要分流供電，也會以工業用電優先，不會影響到商業與住宅用電。

但KHOU的專家直言，「分流供電」就是「斷電」，艾伯特只是在面臨極地風暴時「先打預防針」，讓大家知道電力與瓦斯供應可能會有中斷。但分析師認為，就算斷電，對艾伯特的選情也不會有太大影響，不過民主黨對手肯定會大作文章。

鑒於去年冬季的斷電災難，德州電力供應商已經大幅改善裝置的抗寒能力，以免被罰最高100萬元的罰鍰。德州公用事業委員會（PUC）主席Peter Lake也曾強調，這個冬季，家家戶戶的燈都會是亮著的，因為ERCOT已經嚴密檢查過，幾乎百分之百合格。

ERCOT預計中的用電高峰將出現在4日上午，約為7.1萬千瓩，但供電量可達8.6萬千瓩，因為他們已經確認過，這段期間不會有電廠歲修的情況。去年的大斷電原因之一，正是部分電廠歲修卸載，導致供電短缺。另外，KHOU的專家也說，幸好今年的風暴威力不如去年，也許德州供電能夠度過難關，但要是失敗了，那就代表ERCOT根本沒學到教訓。