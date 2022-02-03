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研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

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德州人語／當大流行變感冒 我們學到什麼

德州人語

新冠疫情發展至今，似乎接近了轉捩點。

感染Omicron的人數近日連破紀錄，住院人數也幾近醫療系統的最大負荷，但同時，接種疫苗人數持續增加，病毒的毒性危害減弱，病重及病亡比例下降，大部分確診者幾無症狀。

美國首席防疫專家佛奇說，雖然到頭來，病毒會找上我們每個人，但有了疫苗，有了充分的預防，尤其有了新藥治療重症，疫情會進入一個新階段，「我們現在正處在門檻上」。

當然這不意味著，人們很快就會跟新冠拜拜了，用專家較為一致認同的說法，「邁過門檻」只意味著大流行變為流行，病毒仍在，但不必再追蹤密接者，不用再做核酸檢測，只是未來每當感冒季來臨，增加一劑流感疫苗而已。

去年居家令解除時，人們高興地以為終於見到隧道盡頭的光，但沒想到，一轉身又進入了另一隧道。不過這次，如佛奇所說「Omicron如野火燎原般地蔓延」，或許真就是黎明前的黑暗。

人們有理由為科技的進步感到驕傲：快速研發疫苗，有效臨床治療，還有即將上市的新冠特效藥等等。

但如果說，人類應從疫情得到什麼啟示的話，決不是人的優越或自豪感，而是相反，在自然和病毒面前，人始終應保持謙卑的心。

相較於人類，病毒才是這個地球的真正主人，人類只是過客。有關新冠來源，因種種人為原因至今還沒有搞清楚，但病毒最先從哪裡來，是水產市場的野生動物，還是實驗室人為疏失，其實已不那麼重要了。因為，這都改變不了一個基本的事實：是人自己的行為惹來了病毒，而病毒發起攻擊，可以在任何地方、任何時間。

萬物本為一體，人和病毒本來就一直共存，且可以相安無事，但人類過度的無節制的開發索取，致使環境汙染，氣候暖化，破壞了自然本有的平衡與和諧。失常才需調常，如同地震、海嘯，是地球本身在釋放和調節自身能量一樣，病毒對人發起攻擊，也是一種調常，是大自然在重新找回自身的平衡。所以說疫情是自然對人的貪婪的報復，並不為過。

當大流行變成流行，不是病毒被打敗、被趕走了，當然也不是人投降了，而是人和病毒握手言和。人類不要奢望可以戰勝病毒，可以對病毒窮追猛打、斬盡殺絕；相反，應以謙卑的心，感恩聰明而又仁慈的病毒最終收斂了自己的攻擊性，給人類一個機會，去反省和檢討自己的所作所為，與自然重修舊好。還我自由，也給你一條生路。

由此回顧兩年來人們應對疫情的態度，也當有不同的認知。

流感疫苗 疫情 佛奇

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