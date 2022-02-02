長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩的極地冷鋒再度南下，北從新英格蘭、南到德州 本周都將壟罩在結冰低溫 之下。慶幸的是，今年的冷氣團不如去年那般威力強大，德州應該不會再度上演去年2月世紀大寒的斷水斷電，不過受過教訓的居民已經做好準備，至少不會再讓水管被凍爆、龍頭被冰死。

氣象預報指出，冷氣團2日就將抵達德州，3日上午達拉斯、福和市（Fort Worth）、韋科市（Waco）與奧斯汀都將感受到威力。3日下午，聖安東尼奧、休士頓 也將變天。4日基督聖體市（Corpus Christi）也將降溫。

德州北部的結冰低溫將持續36小時，包括達拉斯－福和市地區。奧斯汀與聖安東尼奧等較為偏南的地區，低溫持續約24小時。休士頓的低溫則是3、4兩日的夜間才會降到冰點以下。極地冷鋒過後，下周氣溫還是只有40多度，民眾應該注意保暖。

德州在2021年初遭遇罕見的寒害，到時許多人長達幾天沒水沒電，200多人更因此喪命。不過2022年的極地風暴不如去年強勁，各地溫度也普遍較高，雖然德州可靠電力委員會（ERCOT）已經保證今年不會再出現去年的慘況，但是許多居民不敢大意，仍然預先做好準備。