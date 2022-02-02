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95歲二戰老兵 捍衛投票權

休士頓訊
95歲二戰老兵湯普森矢言為他的通訊投票奮戰。(KPRC電視台)
95歲二戰老兵湯普森矢言為他的通訊投票奮戰。(KPRC電視台)

95歲二戰老兵湯普森最近申請通訊投票，選務單位兩度拒絕他的申請但又不告訴他，這種阻撓方式顯示出德州新投票法給弱勢選民設下的重重障礙。

肯尼湯普森(Kenneth Thompson)二次世界大戰時是被送到歐洲戰場去的陸軍戰士，他指出投票是公民的義務(duty)，從他21歲起每次投票都不缺席，1950年代要投票須繳50分錢的投票稅(poll tax)，他也沒有誤掉。年長以後親自出席投票有些困難，他開始用通訊投票。去年德州新投票法生效，給通訊投票設下許多限制，湯普森沒想到這會影響到他，畢竟74年來他都能投票。

為了3月的初選以及以後的各項選舉，他兩度提出通訊投票申請但一直沒收到選票，他讓女兒打電話去問，選務機關告訴她湯普森的選民登記(voter registration)上沒有駕照號碼或社安號碼，因此不能發給通訊票。湯普森的女兒說：如果不發也應該告知一聲，為什麼連一份通知也沒給？辦事的人說法律沒規定要發通知。

湯普森指出，1940年代末期他首次做選民登記時，當時的法規並沒有要求要填駕照號碼或社安號碼，接下來的70多年也沒要求補上。當他的女兒要選務人員把他的社安號碼加到他的選民資料欄時，那人表示不能這樣更改，而必須重新做選民登記，湯普森只好讓女兒再填一份選民登記表送入。

要趕上3月的初選，重新做選民登記的截期是1月31日，湯普森表示如果選務單位沒有及時處理，他還是不會收到通訊票，但他強調即使不給他通訊票，他也會突破困難到時親自去投票所投票，他絕不會讓這些政客阻擋他的投票權利。

通訊投票 選民登記 駕照

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