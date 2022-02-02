我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

對抗新冠病毒 醫師群教戰

休士頓訊
休士頓華人醫師俱樂部舉辦線上座談會，有意了解的民眾可以掃描二維碼。（鮑雅群醫師提供）
休士頓華人醫師俱樂部舉辦線上座談會，有意了解的民眾可以掃描二維碼。（鮑雅群醫師提供）

休士頓華人醫師俱樂部日前邀請埃默瑞大學傳染科副教授Laila醫師進行新冠病毒講座，當地腫瘤放射科醫師張玉蛟、過敏反應科醫師成剛、風濕免疫科醫師陶翔和心臟科醫師豐建偉醫師參與主講。

Laila以一個典型的新冠病鎮毒說明新冠感染包括潛伏期，病毒複製期和炎症反應期。根據不同的時期，不同的抗體與核酸濃度而採用不同的檢測方法。而新冠患者又分為無症狀感染，輕症，中度，重症和危重幾類。臨床醫生根據病人的嚴重程度進行抗病毒治療，單抗治療和支持治療。

對於不需要住院治療的病人可以選擇口服抗病毒藥，或者是靜脈注射單抗。Laila說明口服藥paxlovid、molnupiravir和fluvoxamine，並分別討論了它們的適用人群和禁忌人群。另外remdesivir用於早期，尤其是在免疫抑制病人中，能夠預防他們發展成重症。單抗注射藥物中，imdevimab、casirivimab對Omicron無效，只有sotrovimab對Omicron變種有效。他們對兒童和青少年使用，會受到年齡和體重的限制。接下來，她從有效性，適用範圍，和用藥的時機等方面比較了上述幾種治療方法。

Evusheld用於高風險病人在密切接觸病毒後的預防性治療，高風險病人是由年齡、慢性疾病史，疫苗接種史和免疫抑制情況決定。在住院病人中，需要氧氣治療的病人，皮質激素的應用有明顯的療效。但是在那些不需要氧氣治療的病人中，皮質激素的應用反而有害。Remdesivir、Il-6JAK-1inhibitor用於炎症反應期有助於降低病情的嚴重程度。

不同的變種主要是在傳染性和致病性方面有所不同。接種疫苗是抵抗Omicron和其他變種的主要手段，另外輔以口罩的使用，提高空氣通風狀況，廣泛測試，嚴格執行隔離政策。

新冠病情發展到今天全球有550萬人死亡，很多醫療工作者精疲力盡，甚至決定提前離開這個職業。但是另一方面，在疫情期間疫苗技術，生物製藥技術得到飛速發展，遠程醫療和公共衛生的舉措也日新月異。

張玉蛟醫師就CDC最近修改的隔離政策，無症狀五天隔離，與講員具體探討了各種不同的症狀。發燒、渾身疼痛、流鼻涕等應算是明顯的新冠症狀。而後新冠症狀包括咳嗽，味覺嗅覺喪失、疲倦，有痰等等，或許會持續幾周，甚至幾個月。

豐建偉醫師在探討了疫苗、口罩、隔離等問題，重點強調，增加自身免疫功能對抗新冠的重要性。每天堅持鍛煉，提高睡眠質量等等都是增加免疫功能的有效措施。

陶翔醫師與講員集中探討了第三、第四針疫苗的必要性。兩位都認為，醫者需要區別對待不同體質的病人。例如免疫功能喪失的人可能需要打四針甚至更多。新冠陽性但症狀輕微的人，康復之後應該等14天之後再決定打加強針；然而染上新冠，症狀嚴重，住院治療的人，出院之後需要等90天才可以考慮打加強針，這個道理和使用過單克隆抗體，血清治療的病人一樣。

成剛醫師和講員深入探討了疫苗的機制，雙方都認識到，目前的疫苗成功地減少重症和住院人數，保護免疫低下以及有基礎病的群體。對於有一些人考慮等待輝瑞等醫藥公司研發針對omicron的新疫苗，Laila表示新疫苗需要六個月以上的時間，如今面對傳染性極強的病毒，還是應該及時打加強針。

疫苗 Omicron 口罩

上一則

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

下一則

95歲二戰老兵 捍衛投票權

延伸閱讀

土耳其單日確診首破10萬例 公衛專家：未來每年只需打1劑疫苗

土耳其單日確診首破10萬例 公衛專家：未來每年只需打1劑疫苗
華人新春歡聚 衛生局發建議：勿忘防疫

華人新春歡聚 衛生局發建議：勿忘防疫
洛縣疫情持續趨緩 企業遵守公衛措施

洛縣疫情持續趨緩 企業遵守公衛措施
輝瑞申請兒童兩劑疫苗緊急授權 估2月底可獲准

輝瑞申請兒童兩劑疫苗緊急授權 估2月底可獲准
洛城新語／為什麼反疫苗者將放棄醫療自由？

洛城新語／為什麼反疫苗者將放棄醫療自由？
批散播疫苗謊言 瓊妮密契爾下架Spotify音樂

批散播疫苗謊言 瓊妮密契爾下架Spotify音樂

熱門新聞

崔維諾兄弟(左一，二)夥同朋友梅倫德茲毆打繼父重傷致死。(Hidalgo County法院)

繼父是狼 遭9歲女童無血緣哥哥們合力毆傷致死

2022-01-25 18:01

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
亞利桑納州一名21歲男子雅各柏森日前和友人一起徒步登山，結果雅各柏森獨自走到懸崖邊拍照失足慘摔210公尺身亡。取材自臉書

才開心攻頂...亞利桑納男懸崖自拍 下秒慘摔210公尺亡

2022-01-28 23:31
公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

2022-01-27 02:15
經過一年的調查，戴斯普藍斯消防局公布一年前發生的母子五死大火的起火原因。(本報檔案照片)

母女5人葬火窟調查出爐：2電線不當改造連接

2022-01-28 12:15
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

98歲老婦「摔」成這樣 德州療養院說詞警方要查

2022-01-25 20:20

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回