對抗新冠病毒 醫師群教戰

休士頓華人醫師俱樂部舉辦線上座談會，有意了解的民眾可以掃描二維碼。（鮑雅群醫師提供）

休士頓華人醫師俱樂部日前邀請埃默瑞大學傳染科副教授Laila醫師進行新冠病毒講座，當地腫瘤放射科醫師張玉蛟、過敏反應科醫師成剛、風濕免疫科醫師陶翔和心臟科醫師豐建偉醫師參與主講。

Laila以一個典型的新冠病鎮毒說明新冠感染包括潛伏期，病毒複製期和炎症反應期。根據不同的時期，不同的抗體與核酸濃度而採用不同的檢測方法。而新冠患者又分為無症狀感染，輕症，中度，重症和危重幾類。臨床醫生根據病人的嚴重程度進行抗病毒治療，單抗治療和支持治療。

對於不需要住院治療的病人可以選擇口服抗病毒藥，或者是靜脈注射單抗。Laila說明口服藥paxlovid、molnupiravir和fluvoxamine，並分別討論了它們的適用人群和禁忌人群。另外remdesivir用於早期，尤其是在免疫抑制病人中，能夠預防他們發展成重症。單抗注射藥物中，imdevimab、casirivimab對Omicron 無效，只有sotrovimab對Omicron變種有效。他們對兒童和青少年使用，會受到年齡和體重的限制。接下來，她從有效性，適用範圍，和用藥的時機等方面比較了上述幾種治療方法。

Evusheld用於高風險病人在密切接觸病毒後的預防性治療，高風險病人是由年齡、慢性疾病史，疫苗 接種史和免疫抑制情況決定。在住院病人中，需要氧氣治療的病人，皮質激素的應用有明顯的療效。但是在那些不需要氧氣治療的病人中，皮質激素的應用反而有害。Remdesivir、Il-6JAK-1inhibitor用於炎症反應期有助於降低病情的嚴重程度。

不同的變種主要是在傳染性和致病性方面有所不同。接種疫苗是抵抗Omicron和其他變種的主要手段，另外輔以口罩 的使用，提高空氣通風狀況，廣泛測試，嚴格執行隔離政策。

新冠病情發展到今天全球有550萬人死亡，很多醫療工作者精疲力盡，甚至決定提前離開這個職業。但是另一方面，在疫情期間疫苗技術，生物製藥技術得到飛速發展，遠程醫療和公共衛生的舉措也日新月異。

張玉蛟醫師就CDC最近修改的隔離政策，無症狀五天隔離，與講員具體探討了各種不同的症狀。發燒、渾身疼痛、流鼻涕等應算是明顯的新冠症狀。而後新冠症狀包括咳嗽，味覺嗅覺喪失、疲倦，有痰等等，或許會持續幾周，甚至幾個月。

豐建偉醫師在探討了疫苗、口罩、隔離等問題，重點強調，增加自身免疫功能對抗新冠的重要性。每天堅持鍛煉，提高睡眠質量等等都是增加免疫功能的有效措施。

陶翔醫師與講員集中探討了第三、第四針疫苗的必要性。兩位都認為，醫者需要區別對待不同體質的病人。例如免疫功能喪失的人可能需要打四針甚至更多。新冠陽性但症狀輕微的人，康復之後應該等14天之後再決定打加強針；然而染上新冠，症狀嚴重，住院治療的人，出院之後需要等90天才可以考慮打加強針，這個道理和使用過單克隆抗體，血清治療的病人一樣。

成剛醫師和講員深入探討了疫苗的機制，雙方都認識到，目前的疫苗成功地減少重症和住院人數，保護免疫低下以及有基礎病的群體。對於有一些人考慮等待輝瑞等醫藥公司研發針對omicron的新疫苗，Laila表示新疫苗需要六個月以上的時間，如今面對傳染性極強的病毒，還是應該及時打加強針。