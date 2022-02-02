黃金心臟中心、美南山東同鄉會「送瘟疫迎新春」

來賓在黃金心臟中心向大家拜年。（記者封昌明／攝影）

大年初一黃金心臟專科中心與美南山東同鄉會聯合舉辦「送瘟疫，迎新春」活動，早上9點吉時，醒獅團鑼鼓宣天為中國城打響第一砲，豐建偉醫師及孫建義會長先後致詞，都祝福華人同胞能早日擺脫疫情 困擾，「借著虎威，送走瘟神」。

(影音來源／記者封昌明)

豐建偉說，冬天過去了，春天還會遠嗎？在過去的兩年裡，受到新冠病毒的凌辱，未來應該在很短的時間內結束疫情，所以他們選擇在大年初一，借著虎威，送走瘟神迎來新春。

競選哈里斯縣政務委員的周浩恩（圖左）前來致詞，尋求支持。（記者封昌明／攝影）

豐建偉醫療集團多年來致力於提供心血管疾病的預防與治療，包括心慌、氣短、胸痛、心力衰竭、頭暈、高血脂、高血壓、糖尿病 、肥胖症與心臟血管、中風 等疾病。遷至新址後，豐建偉醫療集團將繼續提供傳統的心腦血管疾病的診療。

豐建偉（圖左）與夫人喜迎德州眾議員吳元之（圖中）到賀。（記者封昌明／攝影）

為了方便診療還將增加更多的服務範圍：提供早期的心腦血管疾病的篩選、預防和及時治療；還有糖尿病專家梁敏醫師加盟，治療糖尿病及減肥。購置最新的體外反搏設備，對頑固性心絞痛、嚴重的冠心病、喪失運動能力以及運動性心絞痛或心慌的治療效果尤其顯著。針對長期抽菸，特別是下肢血管堵塞的病人，擁有最新的早期診斷和治療的設備。

美南山東同鄉會會長孫建義致詞。（記者封昌明／攝影）

該設備同時適用於長時間坐飛機、開車和坐車的病人，可在第一時間診斷下肢血栓形成。考慮到患有心絞痛、心慌、氣短、下肢疼痛和水腫的急症病人去醫院急診室不方便、候診時間長以及費用高昂的情況，特別對此類病人開放walk-in服務。豐醫師及其醫療團隊將盡最大努力，縮短等待時間，為患者提供及時有效的治療。除了全面地預防心血管疾病以外，致力於提供預防腦中風的服務。豐建偉醫師及其醫療團隊結合目前最先進的治療方法，為病人擇優選擇經過臨床驗證的、專業可靠的藥品，幫助病人及早恢復康復。