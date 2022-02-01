疫下視訊會議多 男人愈來愈愛「面子」 整形者變多

愈來愈多男士接受整形手術。(FOX 26)

整形美容手術，再也不是女性專屬。愈來愈多男性接受整形相關手術或「微調」，部分人士此舉是為了提升自己職業生涯，然許多人只想感受與展現自己最佳狀態。

FOX 26電視台報導，德州 眼部整形外科醫師薩米（Mirwat Sami）說，「我們正看到接受整形手術的男性人數上漲，不僅手術，包括肉毒桿菌、填充、雷射等，男士進行這些微調趨勢都在上升。」

疫情 之後，許多男士看待自己方式有所不同。薩米說，「我所有病人每天都告訴我，我們注意到我們在會議中的樣子」。她說，「通常當我們在鏡子中看自己，是一個非常靜態的姿勢，但現在透過Zoom線上會議，通過每個表情、每個動作審視自己。許多人透過線上會議看到真實的自己，肯定造成巨大衝擊。」

薩米在休士頓整形外科診所治療了哈里斯（Brian Harris），他近期在50多歲時退休 。

雖然他不需擔心工作上的競爭，但希望在與妻子進行世界旅行時，能有最好的狀態。

「我的眼睛下垂，我的妻子喜歡拍照，每次你看到我的照片時，一隻眼睛都會被遮住，一隻眼睛睜開」哈里斯告訴薩米。

經過手術後，哈里斯笑言「真的很喜歡，我看起來更年輕，現在我拍照片，至少眼睛看起來是一樣的。」

薩米說，男士們真正想要的，是他們從外表看起來，與內心充滿活力一樣重要，「這對男士很重要，他們尋找與女性不同的東西。我們都想優雅的老去，但對男人來說，他們想真正專注。我的眼睛讓我看起來疲憊，這讓他們不能接受，他們非常的目標導向。」

薩米替男士制定一些計畫。「若我接受這種外科手術，是否意味著看起來更女性化？」薩米說，這些是男士們擔憂的事情，但總括來說，做這些對他們來說相對容易，他們維護成本低，也不用使用太多產品。