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1‧31選民登記截止 達福區1500份通訊選票申請被拒

編譯組／綜合報導
德州新的選民身分法令不少人須重做選民登記。(德州選務辦公室)
德州新的選民身分法令不少人須重做選民登記。(德州選務辦公室)

德州2022年初選登記投票將於31日(周一)截止，但是新的選民身分法（new voter ID law）下，達拉斯／福和市地區與塔倫特縣（Tarrant），有約1500份通訊投票申請遭拒。

FOX 4電視台報導，目前，領導者正試圖建立一個簡單的解決方案，讓德州選民再次登記。官員也建議尚未申請的民眾，可在申請表上同時填上駕駛執照與社安號碼，如此一來選票就不會被拒。

2022年初選於3月1日舉行，也是通訊投票最後一天。提早投票（early voting）於2月14日開始，2月18日是申請通訊投票最後一天。2月25日是初選親自提早投票最後一天。

而至今，達拉斯和塔倫特縣與德州許多其他縣市一樣，因新的選舉法出現許多選舉問題，主要是因新的選民身分 法，民眾在申請時，需輸入在選舉辦公室存擋的選民ID。

達拉斯縣選出的州參議員韋斯特（Royce West）日前與德州州務卿史考特（John Scott）、地方選舉官員主持相關會議，解決選舉相關問題。

達拉斯縣已收到超過6300多份通訊投票申請。該縣官員Nic Solarzano說，「沒有ID占12%，大約拒絕418份申請表。」

塔倫特縣有超過4000人申請通訊投票，該縣官員Heider Garcia說，「目前拒絕16%申請者。」

民眾若要知道自己申請是否遭拒，可上網votetexas.gov查看選票資料。民眾也會收到當地選舉辦公室通知。

Garcia說，「我們仍會寄送拒絕信給選民，並附上表格。」達拉斯縣指出，他們於上月27日開始寄送通知。

德州2022年初選登記投票將於31日(周一)截止。(德州選務辦公室)
德州2022年初選登記投票將於31日(周一)截止。(德州選務辦公室)

通訊投票 德州 參議員

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