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大缺貨…保時捷一車難求 二手車價高

記者封昌明／休士頓報導
許一凡說，這部2022款911，訂價20餘萬，目前需要30多萬才買得到，而且沒貨。（記者封昌明／攝影）
許一凡說，這部2022款911，訂價20餘萬，目前需要30多萬才買得到，而且沒貨。（記者封昌明／攝影）

休士頓汽車暨船舶展26日至30日在休士頓NRG中心舉行，在新冠疫情影響下，該中心很久都沒有這樣熱鬧景象，保時捷首席華人業務代表許一凡27日現身展示場，為有意購物保時捷的民眾解惑。

許一凡表示，保時捷未來半年的車都已經被他賣完了，目前除了少數車種，車庫內多半都沒有存貨，有意購買者，可以預約半年後取車。他舉自己為例，最近換了一部保時捷Taycan也是等了半年才到貨，明明電腦顯示，去年11月車子已經到港，但港口就是沒有胃納空間，讓他直呼無奈。

剛到手Taycan的許一凡說，他才開了三天，就驚艷於它的高科技，完全無引擎、全電動，看不到傳統保時捷的傳統排檔桿，取而代之的是一個小按鈕。車輛啟動後，可以完全安靜無聲；動力來源雖然是電池，但馬力可達750匹，讓他幾乎無法駕馭，但還好他一直都以保時捷為座駕，對於大馬力的車他是遊刃有餘。

談到二手車的價格，許一凡說，目前的價位已經接近新車了，僑社名人張世燿最近把開了一年多911賣回，竟以當初售價售出，相當於這一年多開了免費的911，相當划算。

因為疫情，許一凡說，很多有能力購買保時捷的民眾，看到周邊的親友不敵疫魔去世，感嘆人生無常，「索性不等了，立刻買一輛保時捷來犒賞自己」，買車人士中也有很多是在股票市大賺一票的民眾。許一凡說，疫情確實影響了一些行業，但對保時捷這種高檔車而言，卻是一車難求。

藍寶基尼的蠻牛，吸引很多車迷的目光。（記者封昌明／攝影）
藍寶基尼的蠻牛，吸引很多車迷的目光。（記者封昌明／攝影）

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