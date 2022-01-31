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症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

德州人語／其實我們已向病毒投降了

德州人語

美國疫情可能進入尾聲，但感染數和死亡數繼續攀升。很多專家樂觀預期，美國最快2、3月就結束大流行(pandemic)，疫情變成區域性或只在特定群體間傳播(endemic)。事實上，美歐早已向病毒舉白旗投降，如果政府將來宣布抗疫勝利，將非常諷刺。

Omicron變種病毒還在肆虐，但威力急速變小。紐約、新澤西州都出現感染數劇降至高峰期的三分之一，譬如紐約市感染數一度從4萬7500人急降至1萬3800人；洛杉磯縣也一度從每日4萬餘，急跌至2萬餘，傳染加快、人數增多、威力減弱，只是各地死亡數增加。

聯邦政府CDC的主管警告，「任何人都可能感染較不致命的Omicron，它更具傳染性，可能造成很多人死亡」，疫苗接種率較低的州，死亡率更高，疫情尚未達最高峰。

拜登政府上任一年來，一直把抗疫當最優先使命，可能犯傻不智，因為吃力不討好。他命令中大型企業和聯邦雇員、軍隊戴口罩或強制注射疫苗，前者被法院否決，白宮收回成命；很多軍人離職，造成國家兵員和訓練費損失。

拜登民調聲望跌至41%，有57%民眾不滿意，72%認為國家走在錯誤的方向上，和川普在位時毫無區別，說明政府和民意脫節，抗疫措施是主因之一。

其實無論拜登如何費盡心力，提出各種抗疫措施，從川普2020年初不承認有疫情、反對強制口罩令，就已注定抗疫會失敗。全美近四成民眾拒戴口罩、拒打疫苗，倡議照常集會、反對疫苗聲音此起彼落，根本不把感染和病死當回事。反而認為這是優勝劣敗、強者生存的自然淘汰法則，正是部分西方人根深柢固的理念。拜登和民主黨想扳倒這股勢力，焉有不敗之理？

拜登宣布提供全美所有家庭免費檢測試劑，又從國家戰略儲備中動用4億個N95口罩，免費提供民眾使用，每名成年人可領三個，且不具名，發放方式浮濫，缺乏規畫，根本變成另一種撒錢，未必有實效。

政府這樣做，可能想扳回民調劣勢，且戰略儲備口罩有時效性，與其讓它過期，不如發給民眾。但會戴口罩者早已自購，反而部分族裔或弱勢族群都戴自製的布製口罩，讓這些人能戴N95是仁政。但發放方式誰都可以拿，4億個很快散發完，未必能送到真正有需要的人手中，造成資源浪費。

美國迄今逾7300萬人感染、87萬餘人病亡，數字驚人，意味抗疫已失敗，只能默默接受逾22%美國人感染，美其名是達成「群體免疫」，今後可和病毒共存。反觀中國「清零」抗疫，人民群眾的抗體少，何時走出疫情？要經歷多少陣痛或付出多少人命代價？都不可知。

美國半數人民先「不戰不降」，政府則是「雖戰已降」，聽任病毒和半數反抗的民眾我行我素。我們都不得不向病毒投降屈服，大幅改變了生活方式；但要形容美國抗疫成功，就算說成慘勝也太阿Q了。

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