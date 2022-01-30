德州眾院席次恐變色 拜登挑戰大

德州選區重畫之後，在國會增加兩個席次。(Texas.gov)

拜登上任一年政績不及格，今年11月期中選舉後國會變色的大勢漸明，人口普查後德州 在聯邦眾議院新增兩個席次，這兩個席次由誰來坐現在看起來已相當明顯。

德州州議會重劃國會選區後，新出現的第37選區是在首府奧斯汀一帶，第38選區在休士頓西北一帶。聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)最近替共和黨 第38選區候選人杭特(Wesley Hunt)造勢時說，「讓國家轉向從2022年11月開始，而轉向起始的地方就在第38選區」。共和黨一向以白人居多，黨方面正努力朝多元化前進，因此德州府會官員一致力挺非裔的杭特，他在3月初的黨內初選中不致落敗，在11月的決選中應該也會大勝。

第37選區看好會勝選的是現任國會眾議員道傑特(Lloyd Doggett)，他是民主黨員，已擔任第35選區國會眾議員27年之久，第37選區出現以後，他決定跳槽競選。奧斯汀是德州知識水平最高的地方，而且越來越藍，11月的決選中沒有共和黨的人可以跟他較勁。

川普 擔任總統時，他的言行施政都有許多爭議之處，但至少他能用鐵腕把黨內人士搞定，一致支持他要走的方向，譬如克魯茲在2016年的初選中，屢屢被川普出言侮辱，但川普上任後克魯茲對他唯命是從。

而拜登的政治手段軟弱，在投票權法案上有兩名本黨參議員倒戈，讓他又受到重挫，也使民主黨的期中選舉展望落空。如果國會兩院都變色，拜登的施政會有更多阻撓，連任之途會變得困難重重。

川普在共和黨內的影響力日漸衰微，雖然他宣稱將在2024年復出，但目前佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在黨員心目中聲望日增，如果他代表共和黨出馬，很多鄙視川普的共和黨人會重新歸位，把票投給本黨的候選人。