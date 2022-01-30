休士頓警匪追逐 飛毛腿路人助擒偷車賊

Devin(左)高中時是田徑校隊的跑者，很快追上穿灰色上衣的嫌犯。(KTRK畫面截圖)

休士頓 25日下午發生警察 追車事件，KTRK電視台的新聞直升機實況轉播時，見嫌犯棄車逃跑時被一名路人快速從後追上擒服，連直升機駕駛都佩服這人的身手。

警方指出，一名巡邏警員在收費道路上看到一輛皮卡，把牌照號碼打進電腦，發現那是一輛已被報失的竊車，警察閃燈並拉警笛，但駕駛人拒絕停車，警匪追逐於是展開，電視台得知追車事件後派直升機跟監。駕駛人在市區繞轉許久後，開到一個工業區，他發現前面已經沒路了，停下車打開車門逃跑。

這位身材高瘦的年輕男子輕易跳過一道鐵絲網圍籬，向畫面右方快速奔跑，這時畫面左邊出現一位黑衣人，他從後面迅速接近嫌犯，直升機駕駛驚嘆的說Wow。他把嫌犯從後面抱住，嫌犯可能已經跑累了，沒有出手反抗，警察給他戴上手銬押進警車。

媒體隨後採訪這位英雄時，只用Devin來稱呼他。Devin現年26歲，高中時是田徑校隊的跑者，經過警衛訓練後已從事維安工作兩年。他指出那天他剛下班，正在開車回家的路上，突然看到有人跳過鐵絲網圍籬朝他的方向跑來，接著又看到警察在追趕那人，但那人已在警察前面50碼之遙。

他當下決定幫警察逮住嫌犯，他把車掉過頭，加速追上嫌犯後下車徒步追趕，很快就把嫌犯逮住，他把嫌犯的兩手緊緊抓住，因為擔心他口袋裡藏有武器。警方感謝Devin的協助，當一般老百姓看到犯罪事件時，確是可以用「公民逮捕」抓歹徒，Devin受過警衛訓練處理得當，但普通人不應輕易嘗試。有些網友看到視頻後，把Devin稱為實際生活中的蜘蛛人 。