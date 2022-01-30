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糖城廣場春節園遊會 喜迎虎年

記者封昌明／休士頓報導
德州眾議員吳元之（右一）等頒狀表揚唐心琴（右二）、浦浩德（左一）等的卓越貢獻。（記者封昌明／攝影）
德州眾議員吳元之（右一）等頒狀表揚唐心琴（右二）、浦浩德（左一）等的卓越貢獻。（記者封昌明／攝影）

糖城廣場春節園遊會暨美食文化節1月29日上午在該廣場盛大舉行，駐休士頓台北經文處處長羅復文、德州眾議員吳元之、福遍縣縣長KP George、糖城市市長Joe Zimmerman、斯坦福市議員譚秋晴等政要雲集，與華人朋友共同歡度新年，場面熱鬧非凡。

糖城廣場負責人唐心琴是整場活動的幕後操盤手，現場佈滿各式美食攤位，有居家美食也有專業餐館帶來拿手好菜，供民眾消費，人聲鼎沸為該廣場虎年開盤帶來好兆頭，唐心琴再次成功達陣。

就在各地政要依序頒狀表揚糖城廣場成功舉辦園遊會之際，縣長KP George更宣佈當天（1月29日）為福遍縣糖城廣場日，獲得來賓及民眾熱烈鼓掌歡迎。

糖城廣場負責人唐心琴（中）與糖城市長（右）密蘇里市前市長（左）合影。（記者封昌明...
糖城廣場負責人唐心琴（中）與糖城市長（右）密蘇里市前市長（左）合影。（記者封昌明／攝影）

僑務諮詢委員駱健明（右一）、郭穎（右二）夫婦，前來共襄盛舉。（記者封昌明／攝影）
僑務諮詢委員駱健明（右一）、郭穎（右二）夫婦，前來共襄盛舉。（記者封昌明／攝影）

這次的美食節活動的宗旨是傳承中華美食文化，促進中餐和西餐文化的交流與合作，並增進美國德州休士頓、糖城和密蘇里市居民文化與情感交流。美食節展示比賽的菜品包括中餐、亞洲餐和西餐。以中國地方風味食品為主，並宣傳中國過年節慶的傳統文化和民間藝術。

糖城廣場美食節獲得恆豐銀行和芝加哥產權公司的贊助，及美南山東同鄉會、休士頓各社會團體、全美中餐業聯盟、美中餐飲業聯盟會、中國食品文化研究會、山東精品旅遊促進會、山東省鲁菜研究會的大力支持。

美南國際精品美食文化節採用展示會、競賽、嚐會等形式，宣傳促進世界各地各族裔特色美食、文化的融合和發展。

這次參加美食的餐廳團體達25家，其中包括川味、魯味、粵菜系的知名餐廳和山東、台灣、貴州、上海等具有代表的風味小吃，以及美國、墨西哥、泰國、菲律賓、日本、馬來西亞等國際餐飲店和甜品店，各種美味小吃應有盡有。

縣長KP George（左三）頒狀表揚有功人士，並宣佈29日為糖城廣場日。（記者...
縣長KP George（左三）頒狀表揚有功人士，並宣佈29日為糖城廣場日。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文上台和民眾熱情地打招呼。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文上台和民眾熱情地打招呼。（記者封昌明／攝影）

美食 休士頓 德州

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