進口瀕危動物標本 德州農工大學副教授被判刑

德州農工大學西德州分校生物學副教授理查卡茲麥爾博士，遭控違反瀕危物種保護法。（取材自農工大學網頁）

德州 農工大學西德州分校的54歲生物學副教授，遭大陪審團起訴三項走私受保護動物進入美國罪名，最高可判22年和45萬元罰金，但他所進口的東西沒有一項是活的動物。

位於阿瑪瑞洛市(Amarillo)的聯邦法院27日(周四)發布大陪審團的起訴(indictment)，指控德州農工大學西德州分校(West Texas A&M University)的理查卡茲麥爾博士(Dr. Richard Kazmaier)違反瀕危物種保護法(Endangered Species Act)。當進口列於瀕危物種名單上的動植物時，必須先向海關與聯邦漁獵局取得許可證，並須在入關時申報。

法庭文件指出，卡茲麥爾博士2001年開始在該校任教，2017年3月到2020年2月之間，從世界各地進口許多野生動物的頭骨(skulls)、骨架(skeletons)與動物標本(taxidermy mounts)，其中有14個品種是列名於瀕危物種名單之上，他既沒有申請許可證，入關時也沒有申報。不過他所進口的東西，沒有一項是活的生物。

卡茲麥爾博士被控三項罪名中，有一項是重罪(felony)，最高可判20年監禁和25萬元罰金，另兩項是輕罪(misdemeanors)，每項最高可判一年監禁和10萬元罰金。目前德州農工大學西德州分校的網頁上已將他除名。

這件案例可以給讀者一個警惕，如果要進口活的動物或者已死動物的標本或骨骼，都應該先向海關與聯邦漁獵局詳細詢問，以免誤觸法規身陷囹圄、重判罰款。