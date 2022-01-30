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俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

涉毆死健身房保安 3喬州男被捕

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，三名喬治亞（Georgia）男子，因涉嫌與上週末於梅斯基特（Mesquite）縣一處健身房發生保安Patrick Prejean遭襲擊致死案，28日遭警方逮捕。

警方表示，1月22日下午，他們接獲報案，位於LBJ高速公路附近Town East Blvd. 2000號街區的健身中心Fitness Connection發生襲擊案，抵達現場後，發現Prejean倒在地上無反應。目擊者稱，他遭到幾名男子襲擊。

隨後Prejean被送往醫院，到院後不治。

警方稱，26歲的Cameron Alexander Walton、26歲的Darius Antwann Williams與20歲的Xzaviour Maurice Williams，都面臨謀殺43歲的Prejean指控，目前尚不清楚他們是否有委任律師。

警方此前表示，他們知道網上流傳的一段影片，該影片顯示一群男子毆打Prejean後離開。

這三名嫌犯均來自喬治亞州的奧古斯塔（Augusta）。 Walton和Xzaviour 29日被關押在里奇蒙（Richmond）縣監獄，Darius被關押在梅斯基特監獄。

健身 監獄 喬治亞州

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