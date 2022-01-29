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葛瑪蘭麵包坊城中開分店 台灣美味異國飄香

記者封昌明／休士頓報導
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右二）為葛瑪蘭店城中店開張，與負責人連憲武（左二）切蛋糕慶賀。(記者封昌明／攝影)
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右二）為葛瑪蘭店城中店開張，與負責人連憲武（左二）切蛋糕慶賀。(記者封昌明／攝影)

繼去年7月休士頓台北經文處羅復文處長拜訪台資企業「葛瑪蘭」麵包坊後，該店負責人連憲武，在休士頓市中心240 Westheimer路再開第二家店，羅復文1月28日再前往加油打氣，大讚連憲武在主流社區插旗，將台灣的軟實力展現在國際級的社區，讓台灣美味麵包在異地飄香。

羅復文（左二）與賀客在葛瑪蘭麵包店前合影。(記者封昌明／攝影)
羅復文（左二）與賀客在葛瑪蘭麵包店前合影。(記者封昌明／攝影)

連憲武說，選在市中心開分店，主要是著眼於此地的年輕族群，特別是在夜晚華燈初上之際，很多遊客都會到這附近來消費，並到葛瑪蘭麵包坊來歇個腳，他們針對這類族群提供一些輕食、美味的咖啡，讓遊人們可以繼續下一個行腳。對於在附近上班的族群，他們也提供具有台灣特色的美食，像雞排、豬排飯等簡餐，滿足饕客們的胃。

連憲武表示，兩家分店可以發揮節省成本的功能，並發揮互補的功能，比如中國城店的蛋糕已經做出知名度，假日經常大排長龍，城中店則以麵包及甜點為主，每天固定班次運輸，將兩家店的產品進行調整，發揮團隊工作精神，務必要讓客戶嚐到新鮮現做的超級口感。

自在中國城開店以來「葛瑪蘭」麵包坊即以色香味俱全的台式麵包吸引許多吃貨的注意，連憲武強調他們用料實在，且物美價廉，CP值爆表，所有麵團都是新鮮現做，各式糕點都是各種不同的麵團做為基材，所以他們很早就要到店裡來發麵，以保持食材新鮮。

羅復文大讚連憲武不斷創新，讓台灣麵包在異國飄香。(記者封昌明／攝影)
羅復文大讚連憲武不斷創新，讓台灣麵包在異國飄香。(記者封昌明／攝影)

曾在猶他州留學的連憲武和太太選擇到休士頓發展，25年前在德州糖城開店，美味的台式麵包和糕點常常一出爐就被秒殺，濃厚的家鄉味不僅滿足思鄉遊子的胃，美味及健康嚴選的堅持，也征服了許多在地人的胃。

來自台灣的烘焙達人連憲武，有20多年烘焙經驗，對水、麵粉、酵母的掌握恰如其分，隨著時代的演進，目前養生當道，各式歐式養生麵包，早已逐漸融入一般人的生活當中，而他的烘焙坊也因應潮流，研發推出歐式改良麵包。

連憲武想要藉著麵包傳達溫暖和幸福的感覺給休士頓的朋友，每當麵包正要出爐，客人排著隊等著購買時，他就感覺很幸福，而當客人一口咬下，露出滿意的微笑時，他就確定他要傳達幸福已成功達陣。

葛瑪蘭麵包坊KAMALAN BAKERY中國城店位於：9889 Bellaire Blvd E219 Houston TX 77036，電話：832-831-2652。葛瑪蘭麵包坊城中店Kamalan Bakery & Café，地址：240 Westheimer Rd, Houston, TX 77006。

休士頓 德州 猶他州

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